Spor camiasından Can Bartu için taziye mesajları

Türk sporunun ve Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Can Bartu için spor camiası taziye mesajları paylaştı.

A Milli Takım'ın ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu, 83 yaşında hayatını kaybetti. Spor camiasının Can Bartu için yayımladığı taziye mesajları şöyle:

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoglu

"Türk sporunun ve Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Can Bartu'nun aramızdan ayrıldığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dilerim. Seni unutmayacağız Sinyor."

Türkiye Futbol Federasyonu

"A Milli Takımımız ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nün efsane isimlerinden Can Bartu'yu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum Can Bartu'ya Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, başta Fenerbahçe camiası, tüm spor ailesine başsağlığı ve sabır dileriz."

Türkiye Basketbol Federasyonu

"Türkiye Basketbol Federasyonu olarak; Türk sporuna çok değerli katkılarda bulunan merhum Can Bartu'ya Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenleri başta olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz."

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu

"Türk sporunun ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Can Bartu'ya Allah'tan rahmet; ailesi ve sevenleri başta olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dilerim."

Fenerbahçe

"Bu büyük kaybın derin acısını ve üzüntüsünü yaşıyoruz. Fenerbahçemizin ve Türk sporunun değerli ismi Can Bartu'ya Allah'tan rahmet; değerli ailesi, sevenleri ve tüm camiamıza başsağlığı dileriz. Mekanı cennet olsun."

Galatasaray

"Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden 'Sinyor' lakaplı Can Bartu'nun vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; kederli ailesine, Fenerbahçe camiasına ve Türk spor kamuoyuna başsağlığı dileklerimizi sunarız."

Beşiktaş

"Beyefendi kişiliğiyle tüm sporseverlerin sevgisini kazanan, Türk sporunun efsanelerinden Can Bartu'nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileriz."

Trabzonspor

"Beyefendi kişiliğiyle tüm sporseverlerin sevgisini kazanan, Türk sporunun efsanelerinden Can Bartu'nun vefat ettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileriz."

Bursaspor

"Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Can Bartu'nun vefat ettiği haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesine, Fenerbahçe camiasına ve Türk spor kamuoyuna başsağlığı diliyoruz."

Başakşehir

"A Milli Futbol Takımımız ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nün efsane isimlerinden Can Bartu'yu kaybettiğimizi derin bir üzüntü ile öğrendik. Merhum Can Bartu'ya Yüce Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri, Fenerbahçe ve tüm spor camiasına başsağlığı diliyoruz."

Kasımpaşa

"Fenerbahçe Spor Kulübü ve Türk Futbolu'nun efsaneleşmiş ismi Can Bartu'nun vefat haberini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Can Bartu'ya Allah'tan rahmet; Fenerbahçe camiası ve sevenlerine başsağlığı dileriz."

Çaykur Rizespor

"Futbol ve basketbol milli takımlarımız ile Fenerbahçe'nin tarihe kazınmış isimlerinden Can Bartu'yu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhum Can Bartu'ya Allah'tan rahmet; başta ailesi, sevenleri ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileriz."

Atiker Konyaspor

"Milli Takımımızın, Türk Futbolunun ve Fenerbahçe'nin önemli isimlerinden Can Bartu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet kederli ailesine, sevenlerine ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı dileriz."

Kayserispor

"Fenerbahçe ve A Milli Takımımızın efsane futbolcusu Can Bartu'nun vefat haberini üzülerek öğrenmiş bulunmaktayız. Merhum Can Bartu'ya Allah'tan rahmet; ailesi başta olmak üzere Fenerbahçe Spor Kulübü ve sevenlerine başsağlığı dileriz."

Yeni Malatyaspor

"Fenerbahçe'nin ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Can Bartu'nun vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet; ailesi, Fenerbahçe camiası ve tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz."

Alanyaspor

"Türk Futbolunun ve Fenerbahçe'nin efsane ismi Can Bartu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız.

Merhuma Allah'tan rahmet, değerli ailesi, sevenleri ve tüm spor camiasına başsağlığı dileriz."

Antalyaspor

"Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Can Bartu'nun vefat ettiği haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Fenerbahçe camiasına ve Türk spor kamuoyuna başsağlığı dileriz."

Sivasspor

"Ay-yıldızlı formayı 26 kez giyen, Fenerbahçe'de uzun yıllar oynayan ve ülkemizi İtalya'da temsil eden, sporu bıraktıktan sonra yazarlık ve yorumculuk yapan Can Bartu, 83 yaşında hayatını kaybetti. Türk sporuna çok değerli katkılarda bulunan merhum Can Bartu'ya yüce Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve tüm spor camiasına başsağlığı dileriz."

Anadolu Efes

"Spora basketbol ile başlayan, basketbol milli takımı formasını terleten ve daha sonraki futbol kariyerinde efsaneleşen Can Bartu'nun vefatını üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine, Fenerbahçe camiasına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz."

Eczacıbası Spor Kulübü

"Türk futbolunun ve Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Can Bartu'nun vefatını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz."

VakıfBank Spor Kulübü

"Fenerbahçe Spor Kulübü'nün ve Türk spor tarihimizin efsane ismi Can Bartu'nun vefatından dolayı büyük üzüntü duyuyoruz. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz."