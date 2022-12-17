Spor kenti Gaziosmanpaşa'da, bu kez karate rüzgarı esti

Gaziosmanpaşa Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen “İstanbul Okullar Arası Karate Gençler İl Birinciliği Müsabakaları” tamamlandı. Turnuvada okulları adına mücadele eden Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü karatecileri, 2 altın, bir gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.

Türkiye Karate Federasyonu ve Gaziosmanpaşa Belediyesi iş birliğiyle organize edilen "İstanbul Okullar Arası Karate Gençler İl Birinciliği Müsabakaları" sona erdi. Gaziosmanpaşa Belediyesi Yüzme Havuzu ve Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen turnuvada 600 sporcu madalya mücadelesi verdi. 2 gün süren turnuvanın ilk gününde Gençler B (14-15 yaş) Kız-Erkek Kata ve Kumite müsabakaları, ikinci gün ise Gençler A (16-17 yaş) Kız-Erkek Kata ve Kumite müsabakaları yapıldı. Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da salonda sporcularla bir araya gelerek, müsabakalarda başarılar diledi.

Gaziosmanpaşalı sporculardan 5 madalya

Gaziosmanpaşa Belediyesi Spor Kulübü'nün 10 sporcusu turnuvada okulları adına mücadele etti. Genç karatecilerden Tuana Irmak ve Ozan Parlak kendi kategorilerinde şampiyon olmayı başarırken, Arda Duman 2'ncilik, Senem Nur Terzi ve Sudenaz Kaya da 3'üncülük elde ederek ilçeyi gururlandırdı.