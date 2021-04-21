Spor Kulüplerine Fair Play Şeref Bayrağı

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu, amatör branşları bünyesinde barındıran ve Fair Play değerlerini benimsemiş spor kulüplerini Fair Play Şeref Bayrağı ile ödüllendireceğini duyurdu. Fair Play ruhu ve değerlerinin ülke genelinde yaygınlaştırılması amacıyla Türkiye Fair Play Ödülleri, Fair Play Üniversiteler Kervanı, Fair Play Dünya Karikatür ve Fotoğraf Yarışmaları gibi projeleri yürüten TMOK Fair Play Komisyonu, Olimpiyatevi'nde çevrimiçi olarak düzenlenen basın toplantısında amatör sporlara destek veren ve Fair Play ruhunu benimseyen kulüplere Fair Play Şeref Bayrağı verileceğini açıkladı.

Üzerinde TMOK, Dünya Fair Play Konseyi (CIFP), Avrupa Fair Play Birliği (EFPM) ve Türkiye Fair Play armaları bulunan ödül bayrağını kazanan kulüp, bir yıl süreyle bayrağı merkezindeki gönderinde taşıyabilecek, unvanını yazışmalarında kullanabilecek.

TMOK Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar, basın toplantısında yaptığı açıklamada, "Ülkemizde pek çok spor kulübünün bünyesinde sadece futbol branşı bulunuyor. Amatör sporlara destek veren ve bünyesinde birden fazla spor branşı bulunan, bir yıl içinde hem sportif başarı kazanan hem de Fair Play kurallarına uyan kulüpler arasından spor federasyonları ile iş birliği yapılarak her yıl seçilecek bir kulübe Fair Play Şeref Bayrağı ödülü ve diploması Olimpiyatevi'nde yıl sonunda yapılacak törenle verilecek. Ödül bayrakta; TMOK, Dünya Fair Play Konseyi (CIFP), Avrupa Fair Play Birliği (EFPM) ve Türkiye Fair Play armaları bulunuyor. Ödül bayrağını kulüp bir yıl süreyle merkezindeki gönderinde taşıyabilecek, unvanını yazışmalarında kullanabilecek" dedi.