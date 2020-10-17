Spor Psikoloğu Esra Karagöz: "Milli ara sonrası performanslara dikkat"

Spor Psikoloğu Esra Karagöz, milli maçların ardından özellikle performansı yüksek olan oyuncularda form düşüklüğü olabileceğini belirterek, "Bu tarz aralar oyuncuyu psikolojik olarak etkiler ve form düşüklüğüne neden olabilir" dedi.

Liglere verilen milli maç arasının ardından takımların geri dönüşleri nasıl yapacağı merak edilirken, Spor Psikoloğu Esra Karagöz, özellikle milli aranın öncesinde yüksek performans gösteren oyuncularda psikolojik nedenlerden kaynaklı form düşüklüğün olabileceğini ifade etti. Milli maç aralarının Türk oyuncular için sömestr tatili gibi olduğunu ifade eden Karagöz, "İvme yakalamış olan ancak buna karşın milli takıma çağrılmayan oyuncularda form düşüklüğünü görebiliriz. Bu durum oyuncuyu psikolojik olarak olumsuz anlamda etkiliyor. Bunun dışında futbolcuların pandemi nedeniyle daha dikkatli olmaları beklenirken, bu duruma dikkat etmeyen futbolcuları da gördük. Bu durum diğer futbolcuları da olumsuz anlamda etkileyebilir" ifadelerini kullandı.