Spor Psikoloğu Esra Karagöz: “Sahaya tedirgin çıkacaklar”

Spor Psikoloğu Esra Karagöz, Antalyaspor'da yaşanan korona virüs testlerinin oyuncuların psikolojisine etkisini değerlendirdi. Oyuncuların şu anda anksiyete (kaygı) seviyelerinin yüksek olduğunu söyleyen Karagöz, “Her iki takım futbolcuları da sahaya tedirgin çıkacaktır” dedi.

Süper Lig'de Beşiktaş'a konuk olacak olan Antalyaspor'da yapılan ilk testlerde 40'ın üzerinde pozitif vaka çıkmış, ardından yapılan testlerde ise sayı 2'ye inmişti. Saat 15.00 uçağı ile İstanbul'a gelmeyi planlayan kafile, bu gelişmeler sonrasında gece yarısında İstanbul'a inerek maç saatini beklemeye başlamıştı. Yaşananların, futbolcuların ve teknik ekibin psikolojisine nasıl bir etki oluşturduğunu Spor Psikoloğu Esra Karagöz değerlendirdi. Yaşanan gelişmelerin ardından futbolcuların anksiyete (kaygı) seviyelerinin yükseldiğini söyleyen Karagöz, “Zaten pozitif çıkmasa da bu süreçte maç yapmak performansı etkiliyor. Performans düşüklüğü gözlenebilir. Bir takım şiddetli seviyede geldi. Pozitif veriler etki edebilir. 1 kişide de pozitif çıktı. Temas olmuş olabilir. Bir ailede 1 kişi koronaysa herkes karantinaya alınıyor. Karşı tarafı da etkileyebilir. Sonuçta hocası karantinada olan bir takımdan bahsediyoruz. Beşiktaşlı oyuncular şu anda ‘Acaba hala kuluçka süresinde olan var mı?' diyebilir” ifadelerini kullandı.