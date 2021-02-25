Spor salonları normalleşmeye hazır

Tüm Spor İşletmeleri İşveren Sendikası Başkanı Nihat Güler, normalleşme adımlarını dört gözle beklediklerini söyleyerek, "Aslında pandeminin başından beri normalleşmeye en uygun sektör, toplum sağlığına yaptığımız katkılar ve güvenilir sosyalleşme mekanları olmamızdan dolayı spor salonlarıdır" dedi.

Korona virüsün yayılmasını önlemek için her türlü tedbiri aldıklarını belirten Güler, "Devletin tedbirlerine ilaveten ek tedbirleri de devreye aldık. Halkımızı güven içerisinde spor yapmaya bekliyoruz" diye konuştu.

Sektör olarak beklentilerini de açıklayan Güler, şu önerilerde bulundu:

- Hafta içi saat kısıtlamalarının gevşetilip 22.30'a uzatılması

- Hafta sonu kısıtlamalarında da en azından 12.00-17.00 saatleri arasında spor salonlarının açık olması

- 20 yaş altına sokağa çıkma kısıtlamasının kaldırılması

Normalleşme sürecinin uzamasının başta spor salonları esnafı olmak üzere pek çok sektörü zor durumda bıraktığını vurgulayan Güler, Bilim Kurulu'ndan ihtimaller üzerinden değil, gerçekler üzerinden açıklama beklediklerini sözlerine ekledi.

TSİİS olarak hükümete çağrıda bulunan Güler, içinde bulundukları durum gözetilerek 7256 sayılı borç yapılandırma taksitlerinin ertelenmesi gerektiğini vurguladı.