Spor Toto 1. Lig: Erzurumspor FK: 0 - Sakaryaspor: 1

Spor Toto 1.
Lig'in 35. haftasında Erzurumspor FK, Eyüp Stadyumu'nda karşılaştığı Sakaryaspor'a 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar:
7. dakikada Alican'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan sol ayağı ile yaptığı sert vuruşta top, yakın kale direğinin dibinden auta gitti.
19. dakikada Özgür'ün sağ taraftan açtığı ortada Eren'in penaltı noktası üzerinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Cihan'da kaldı.
47. dakikada Burak Süleyman'ın sol taraftan sağ ayağı ile açtığı ortada uzak direkte Kassongo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1
57. dakikada Oğuz'un sağ taraftan açtığı ortada altı pas üzerinde iyi yükselen Kassongo'nun yaptığı kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlak, üst kale direğine çarparak oyun alanına geri döndü.
81. dakikada Sakaryaspor atağında ileriye atılan uzun pasta Oğuz'un kafa ile dokunduğu topta kaleci Göktuğ meşin yuvarlağı son anda üstten kornere çeldi.
Stat: Eyüp
Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Gökmen Baltacı
Erzurumspor FK: Göktuğ Bakırbaş, Orhan Ovacıklı, Fırat Şaşi (Hüseyin Mevlütoğlu dk. 90 ?), Mustafa Akbaş, Celal Hanalp (Güney Yılmaz dk. 90 ?), Batuhan Artarslan, Estrela, Alican Özefesli (Muhammed Özhan dk. 32), Özgür Sert (Sefa Akgün dk. 73), Rosheuvel, Eren Tozlu
Yedekler: Rıdvan Yağcı, Ufuk Budak, Shala, Eyüp Oskan, Yakup Kırtay, Ahmet Aksakal
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Sakarayaspor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Donkor, Ümit Kurt, Bülent Uzun, Burak Süleyman (Mehmet Akyüz dk. 76), İsmail Erdoğan (Roshi dk.46), Nalepa (Çağlayan Menderes ?), Hakan Yavuz, Dimitrov (Grechyshkin dk. 65), Kassongo (Oğuzhan Akgün dk. 88 ?)
Yedekler: Yuşa Tığrak, Umut Uzun, Milosevic, İbrahim Has, Ruhi Yıldız
Teknik Direktör: Taner Taşkın
Gol: Kassongo (dk. 47)
Sarı kartlar: Celal Hanalp, Muhammed Özkan (Erzurumspor FK) Roshi (Sakaryaspor)