Spor Toto 1. Lig: Erzurumspor FK: 1 - Çaykur Rizespor: 1

Lig'in 31. haftasında Erzurumspor FK, İstanbul'da konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçtan dakikalar

18. dakikada sol kanattan topla birlikte ilerleyen Celal Hanalp'ın ceza sahasına gönderdiği pasta, ön direkte Eren Tozlu'nun sol çaprazdan bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

21. dakikada Rizespor atağında sağ taraftan yapılan ortada ceza sahası içinde Mary'nin kafa vuruşunda top kaleci Göktuğ'da kaldı.

27. dakikada Sinan Osmanoğlu'nun savunmanın arkasına attığı uzun pasta ceza sahası sol çaprazda Benhur'un bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

34. dakikada Amilton'un yaptığı ortada, ceza sahası içi kale önünde Benhur Keser, bekletmeden vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

45+3. dakikada sol taraftan Alberk'in yaptığı ortada ceza sahası içinde iyi yükselen Mary'nin kafa vuruşunda top az farkla auta çıktı.

62. dakikada savunmadan uzaklaştıramadığı top ceza sahası önünde Alper Potuk'un önünde kaldı. Alper'in göğsüyle düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak direğin yanında auta çıktı.

69. dakikada sağ taraftan Mithat'ın ortasında ceza sahası içinde savunmanın ters kafa vuruşunda kaleci Göktuğ topu kontrol etti.

80. dakikada Rizespor'da kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Miya'nın direkt kaleye yaptığı vuruşta, son anda kaleci Göktuğ meşin yuvarlağı kornere çeldi.

88. dakikada Erzurumspor'un kazandığı serbest vuruşta Eren Tozlu'nun direkt kaleye gönderdiği topu kaleci Tarık Çetin kornere çeldi.

Stat: Eyüp

Hakemler: Mert Güzenge, Kerem Ersoy, Bersan Duran

Erzurumspor FK: Göktuğ Bakırbaş, Orhan Ovacıklı (Eyüp Oskan dk. 90+5 ?), Fırat Şaşi, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Celal Hanalp, Özgür Sert, Batuhan Artarslan, Rosheuvel (Olanare dk. 90 ?), Alican Özfesli (Shala dk. 66), Eren Tozlu

Yedekler: Rıdvan Yağcı, Ufuk Budak, Sefa Akgün, Muhammed Özhan, Hüseyin Mevlütoğlu, Yakup Kırtay, Güney Yılmaz

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Mithat Pala, Sinan Osmanoğlu, Anıl Yaşar, Alberk Koç (Halil Pehlivan dk. 85 ?), Azubuike (Ogün Özçiçek dk. 67), Alper Potuk (Miya dk. 79 ?), Amilton (Kubilay Kanatsızkuş dk. 67), Olawoyin, Benhur Keser (Bolasie dk. 79 ?), Mary

Yedekler: Zafer Görgen, Koray Altınay, Eren Emre, Bahadır Öztürk, Enes Şebelek

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Goller: Eren Tozlu (dk. 18) (Erzurumspor FK), Benhur Keser (dk. 34) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Celal Hanalp, Rosheuvel, Olanare (Erzurumspor FK), Ogün Özçiçek (Çaykur Rizespor)