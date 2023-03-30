Spor Toto 1. Lig: Erzurumspor FK: 2 - Altay: 4

Lig'in 29. haftasında Erzurumspor FK, Pendik Stadyumu'nda karşılaştığı Altay'a 4-2 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

5. dakikada sol taraftan kullanılan kornerde Murat arka direğe indirdi. Arka direkte Naderi'nin yaptığı vuruşta Erzurumspor savunmasına çarpan top ağlarla buluştu. 0-1

8. dakikada sağ taraftan Celal'in pasında topla buluşan Rosheuvel'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 1-1

47. dakikada Deniz Kadah'ın pasında topla buluşan Tolga Ünlü'nün sol taraftan yaptığı ortada Marca Paixao arka direkte kafayı vurarak topu ağlara gönderdi. 1-2

49. dakikada gelişen Erzurumspor atağında Shala'nın sağ taraftan ceza sahasına ortasında Rosheuvel topu önüne almak isterken, Salih'in topa elle müdahalesi sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.

51. dakikada penaltı atışını kullanan Eren Tozlu, meşin yuvarlağı kaleci Eren'in sağından filelere gönderdi. 2-2

69. dakikada sağ çaprazdan ceza sahasına giren Orhan'ın ortasında altıpas üzerinde Eren Tozlu'nun vuruşu kısa düşerken savunma topu kornere gönderdi.

75. dakikada Tolga'nın ceza yayı gerisinden savunma arkasına gönderdiği topu Paixao kontrol etmek isterken Eren Tozlu'nun müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Burak Olcar penaltı noktasını gösterirken, penaltıya sebep olan Eren'e de ikinci sarı kartı gösterdi ve kırmızı kartla oyun dışına gönderdi.

78. dakikada beyaz noktada topun başına geçen Paixao, meşin yuvarlağı kaleci Göktuğ'un sağından ağlara gönderdi. 2-3

88. dakikada çalımlarla ceza yayına giren Naderi'nin pasında ceza sahası sağ çaprazında kaleciyle karşı karşıya kalan Paixao'nun aşırtma vuruşu sonrası meşin yuvarlak Mustafa Akbaş'ın kafayla müdahalesine rağmen filelere gitti. 2-4

Stat: Pendik

Hakemler: Burak Olcar, Oğuz Terzi, Cemal Alpay

Erzurumspor FK: Göktuğ Bakırbaş, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş, Bergdich (Muhammed Furkan Özhan dk. 18), Batuhan Artarslan, Estrela (Özgür Sert dk. 79), Celal Hanalp (Olanare dk. 64), Rosheuvel, Shala (Sefa Akgün dk. 64), Eren Tozlu

Yedekler: Rıdvan Yağcı, Fırat Şaşi, Eyüp Oskan, Yakup Kırtay, Güney Yılmaz, Hüseyin Mevlütoğlu

Teknik Direktör: Hakan Kutlu

Altay: Eren Karataş, Salih Sarıkaya (Yusuf Tekin dk. 85 ?), İbrahim Öztürk, Sefa Özdemir, Naderi, Zeki Yıldırım (Arda Gezer dk. 90+1 ?), Murat Berkan Demir (Ceyhun Gülselam dk. 65), Tolga Ünlü, Deniz Kadah (Ali Kızılkuyu dk. 90+1 ?), Eren Erdoğan, Marco Paixao

Yedekler: Mustafa Çalışkan, Tugay Gündem, Özgür Özkaya, Kutay Yokuşlu, Enes Yetkin, Murat Uluç

Teknik Sorumlu: Tuna Üzümcü

Goller: Naderi (dk. 5), Paixao (dk. 47, 78 pen. ve 88) (Altay), Rosheuvel (dk. 18), Eren Tozlu (dk. 51 pen.) (Erzurumspor FK)

Kırmızı kart: Eren Tozlu (dk. 76) (Erzurumspor FK)

Sarı kartlar: Salih Sarıkaya (Altay), Muhammed Furkan Özhan, Mustafa Yumlu (Erzurumspor FK)