Spor Toto 1. Lig: Erzurumspor FK: 2 - Boluspor: 0

Spor Toto 1.
Lig'in 38. haftasında Erzurumspor FK, Necmi Kadıoğlu Stadı'nda karşılaştığı Boluspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Bu sonuçlar Erzurumspor FK puanını 39' yükselterek Lig'de kalmayı garantiledi.
Maçtan dakikalar
6. dakikada Rosheuvel'in pasında ceza yayı içinde topla buluşan Özgür Sert'in bekletmeden yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
46. dakikada kaleci Muhammet Özkan'ın uzaklaştırmak isterken yaptığı vuruşta Rosheuvel'e çarpan top filelere gitti. 2-0
73. dakikada sağ taraftan Rosheuvel'in yerden içeri çevirdiği topa ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Eren Tozlu'nun vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Erkan Özdamar, Ali Saygın Ögel, Cemil Tunç
Erzurumspor FK: Göktuğ Bakırbaş, Orhan Ovacıklı, Fırat Şaşi, Mustafa Yumlu (Yakup Kırtay dk. 90+1 ?), Mustafa Akbaş, Celal Hanalp, Özgür Sert (Ufuk Budak dk. 88 ?), Batuhan Artarslan (Estrela dk. 69), Sefa Akgün (Shala dk. 69), Rosheuvel, Eren Tozlu (Hüseyin Mevlütoğlu dk. 90+ 1 ?)
Yedekler: Rıdvan Oğuz Yağcı, Eyüp Oskan, Muhammed Furkan Özhan, Güney Yılmaz, Ahmet Eren Aksakal
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Boluspor: Muhammet Özkan, Oulare (Tolunay Artuç dk. 86 ?), Posmac, Kerem Paykoç, Ensar Bilir, Burak Asan (Muhammed Emin Temel dk. 86 ?), Abdurrahman Canlı (Uğurcan Sel dk. 86 ?), Mehmet Çınar, Furkan Demir, Kerem Ersin (Rojhat Sağlam dk. 77), Balde (Erdem Reis dk. 77)
Yedekler: Bartu Kulbilge, Arda Yazıcı
Teknik Direktör: Ahmet Görk
Goller: Özgür Sert (dk. 6), Rosheuvel (dk. 46) (Erzurumspor FK)
Sarı kartlar: Abdurrahman Canlı, Kerem Ersin, Ensar Bilir (Boluspor), Fırat Şaşi, Sefa Akgün (Erzurumspor FK)