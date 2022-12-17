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Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 0 - Boluspor: 0

Spor Toto 1.

Lig'in 18. haftasında Eyüpspor, sahasında karşılaştığı Boluspor ile 0-0 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar


45+1. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Babel'in sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.


53. dakikada sol taraftan Ömer Bayram'ın içeri çevirdiği topa kale önünde Babel'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.


90. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Babel'in sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Çağlar'da kaldı.



Stat: Eyüp


Hakemler: Yiğit Arslan, Sezgin Çınar, Ali Can Alp


Eyüpspor: Harun Tekin, Murat Uçar, Uğur Demirok, Claro, Ömer Bayram, Sinan Kurt, İbrahim Akdağ (Ahmed Ildız dk. 87 ?), Ezeh (Cenk Ahmet Alkılıç dk. 78), Recep Niyaz, Babel, Eze (Dibba dk. 78)


Yedekler: Cengiz Alp Köseer, Erdem Gökçe, Can Bayırkan, Ahmet Özkaya, Berkan Emir, Mete Kaan Demir, Fethi Özer


Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez


Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Bilgiç (Arda Köksal dk. 89 ?), Oulare, Onur Ulaş, Bülent Cevahir, Tugay Kaçar, Landel (Zahit Çınar dk. 70), Burak Asan, Kayamba (Melih Okutan dk. 46), Bregu (Eray Ataseven dk. 70), Furkan Demir (Ozan Papaker dk. 46)


Yedekler: Selmani, Muhammet Özkan, Erdem Can Polat, Ensar Bilir, Posmac


Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar


Sarı kartlar: Tugay Kaçar, Burak Asan, Melih Okutan (Boluspor) Recep Niyaz, İbrahim Akdağ, Babel (Eyüpspor)

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