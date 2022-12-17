Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 0 - Boluspor: 0

Spor Toto 1.
Lig'in 18. haftasında Eyüpspor, sahasında karşılaştığı Boluspor ile 0-0 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
45+1. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Babel'in sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
53. dakikada sol taraftan Ömer Bayram'ın içeri çevirdiği topa kale önünde Babel'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
90. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Babel'in sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Çağlar'da kaldı.
Stat: Eyüp
Hakemler: Yiğit Arslan, Sezgin Çınar, Ali Can Alp
Eyüpspor: Harun Tekin, Murat Uçar, Uğur Demirok, Claro, Ömer Bayram, Sinan Kurt, İbrahim Akdağ (Ahmed Ildız dk. 87 ?), Ezeh (Cenk Ahmet Alkılıç dk. 78), Recep Niyaz, Babel, Eze (Dibba dk. 78)
Yedekler: Cengiz Alp Köseer, Erdem Gökçe, Can Bayırkan, Ahmet Özkaya, Berkan Emir, Mete Kaan Demir, Fethi Özer
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Hakan Bilgiç (Arda Köksal dk. 89 ?), Oulare, Onur Ulaş, Bülent Cevahir, Tugay Kaçar, Landel (Zahit Çınar dk. 70), Burak Asan, Kayamba (Melih Okutan dk. 46), Bregu (Eray Ataseven dk. 70), Furkan Demir (Ozan Papaker dk. 46)
Yedekler: Selmani, Muhammet Özkan, Erdem Can Polat, Ensar Bilir, Posmac
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Sarı kartlar: Tugay Kaçar, Burak Asan, Melih Okutan (Boluspor) Recep Niyaz, İbrahim Akdağ, Babel (Eyüpspor)