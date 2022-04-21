Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 0 - Boluspor: 2

Spor Toto 1.
Lig'in 33. haftasında Eyüpspor sahasında karşılaştığı Boluspor'a 2-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
20. dakikada Roshi'nin sağ kanattan ceza sahası girip verdiği pasta kale önünde bulunan Balaj'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Çağlar Şahin Akbaba'dan döndü.
26. dakikada Abdurrahman Canlı'dan seken topu önünde bulan Gökhan Karadeniz'in ceza yayından vuruşunda kaleci Çağlar Şahin Akbaba meşin yuvarlağı kornere gönderdi.
64. dakikada Abdurrahim Dursun'un sol kanattan ortasında defanstan seken topu alan Gökhan Karadeniz'in ceza yayının sağından uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1
72. dakikada sol kanattan Sekidika'nın ortasında ceza sahası içinde Umut Bulut'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Selmani'den döndü. Arka direkte topu önünde bulan Popov'un müsait pozisyonda vuruşunda ise meşin yuvarlak sağ direğe çarpıp dışarıya gitti.
90+4. dakikada sol kanattan Bregu'nun ters tarafa pasında topu alan Berk Yıldız'ın sağ taraftan ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2
Stat: Eyüp
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Hüseyin Aylak, Mehmet Akıncık
Eyüpspor: Çağlar Şahin Akbaba, Popov (Uğur Akdemir dk. 73), Buatu, Yalçın Kılınç, Mehmet Uslu (Mezague dk. 87 ?), Bekir Yılmaz (Taşkın İlter dk. 29), Olivier Thill, Caner Hüseyin Bağ (Jesse Sekidika dk. 46), Enes Keskin (Mete Kaan Demir dk. 73), Umut Bulut, Pa Dibba
Yedekler: Emrullah Şak, Mikail Okyar, Bülent Uzun, Enes Ersoy Öztürk
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Boluspor: Selmani, Mehmet Zahit Çınar (Hakan Bilgiç dk. 90+1 ?), Fethi, Emin Bayram, Abdurrahim Dursun, Tugay Kaçar (Eray Ataseven dk. 80 ?), Abdurrahman Canlı, Roshi (Berk Yıldız dk. 70), Gökhan Karadeniz (Erdem Can Polat dk. 90 ?), Bregu, Balaj
Yedekler: Rybka, Oğul Kaan Doğan, Arda Hilmi Şengül, Kasongo, Arda Köksal, Bülent Cevahir
Teknik Direktör: Osman Nuri Işılar
Goller: Gökhan Karadeniz (dk. 64), Berk Yıldız (dk. 90+4) (Boluspor)
Sarı kart: Olivier Thill (Eyüpspor)