Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 0 - Çaykur Rizespor: 1

Lig'in 28. haftasında Eyüpspor, konuk ettiği Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

6. dakikada Rizespor atağında ceza alanı ön çizgisinin sol tarafından Olawoyin'in savunmanın arkasına yaptığı ortada, ceza sahası sağ çaprazından Mary'nin yaptığı kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

18. dakikada Alberk Koç'un sol taraftan kullandığı kornerde seken topu ceza sahası içinde Amilton göğsüyle indirdi. Kale önünde topu önünde bulan Mary'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

21. dakikada Azubuike'nin pasında Amilton'un ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak kaleci Harun'un müdahalesiyle kornere çıktı.

32. dakikada Sinan Kurt'un savunmanın arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Dibba'nın ceza sahasına girerken sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

42. dakikada sol taraftan Alberk Koç'un ceza sahasına gönderdiği topu kaleci Harun Tekin uzaklaştırdı. Ceza sahası ön çizgisinde topu önünde bulan Ogün Özçiçek'in yerden sağ köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleyi bulmadı.

54. dakikada ceza sahası dışından Benhur Keser'in vuruşunda kaleci Harun Tekin son anda topu kornere çeldi.

90+3. dakikada sağ taraftan Eyüpspor'un kullandığı serbest vuruşta, ceza sahasında Umut Bulut'un arka direkte yaptığı kafa vuruşunda son anda kaleci Zafer topu kontrol etti.

Stat: Eyüp

Hakemler: Cihan Aydın, İbrahim Çağlar Uyarcan, Hüseyin Kıvanç Durmaz

Eyüpspor: Harun Tekin, Cenk Ahmet, Uğur Demirok, Claro, Ömer Bayram, Taşkın İlter (İbrahim Akdağ dk. 88 ?), Sinan Kurt, Halil Akbunar (Murat Uçar dk. 74), Olivier Thill (İbrahim Yılmaz dk. 74), Ryan Babel (Del Valle dk. 65), Dibba (Umut Bulut dk. 74)

Yedekler: Cengiz Alp Köseer, Alpaslan Öztürk, Buğra Çağlıyan, Ahmet Özkaya, Berkan Emir

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Çaykur Rizespor: Zafer Görgen, Mithat Pala, Sinan Osmanoğlu, Emirhan Topçu, Alberk Koç (Halil İbrahim Pehlivan dk. 85 ?), Azubuike, Ogün Özçiçek, Amilton (Bahadır Öztürk dk. 85 ?), Benhur Keser (Bolasie dk. 79 ?), Olawoyin (Kubilay Kanatsızkuş dk. 67), Mary (Sefa Yılmaz dk. 79 ?)

Yedekler: Abdullah Yiğiter, Eren Emre Aydın, Seyfettin Anıl Yaşar, Haqı Osman, Muhammet Enes Şebelek

Teknik Direktör: Bülent Korkmaz

Gol: Mary (dk. 18) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Sinan Kurt, Uğur Demirok, İbrahim Akdağ, Ömer Bayram, Cenk Ahmet (Eyüpspor), Amilton, Ogün Özçiçek (Çaykur Rizespor)