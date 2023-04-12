Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 0 - Gençlerbirliği: 2

Lig'in 32. haftasında Eyüpspor, sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği'ne 2-0'lık skorla mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

8. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Rharsalla'nın penaltı noktası yakınlarından yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Harun kornere çeldi.

13. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topa sahip olan Yasin Güreler'in uzak köşeye yaptığı aşırtma vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 0-1

51. dakikada Eyüpspor savunmasında Uğur Demirok ve Claro'nun anlaşmazlığında Mete Kaan Demir araya girerek topa sahip oldu. Ceza sahasına girip kaleci Harun ile karşı karşıya kalan Mete'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 0-2

90+4. dakikada Berkan Emir, kullandığı serbest vuruşta ortayı kale önüne yaptı. Claro'nun yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Angeler'in dokunuşunun ardından direğe çarparak oyun alanına döndü.

Stat: Eyüp

Hakemler: Bahattin Şimşek, Baran Eraslan, Burak Cansız

Eyüspspor: Harun Tekin, Murat Uçar (Ezeh dk. 12, Del Valle dk. 65), Uğur Demirok, Claro, Berkan Emir, Sinan Kurt (Taşkın İlter dk. 46), Melih Kabasakal, Cenk Ahmet Alkılıç, Halil Akbunar, Recep Niyaz (Mustafa Pektemek dk. 65), Umut Bulut (Pa Dibba dk. 81 ?)

Yedekler: Cengiz Alp Köseer, Alpaslan Öztürk, Thill, Engin Can Aksoy, Sarper Çağlar

Teknik Direktör: Zafer Turan

Gençlerbirliği: Angeler, Himmet Ertürk, Alperen Babacan, Fontaine, Yasin Güreler, Abdullah Durak, Mete Demir (Hayrullah Erkip dk. 75), Enes Keskin (Tiago dk. 67), Erkan Eyibil (Ikic dk. 67), Rhasalla (Akabueze dk. 90 ?), Doukara (Ayovi dk. 46)

Yedekler: Nurullah Aslan, İlker Karakaş, Adbullah Şahindere, Eralp Aydın, Özgür Çek

Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu

Goller: Yasin Güreler (dk. 13), Mete Kaan Demir (dk. 51) (Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Erkan Eyibil, Alperen Babacan (Gençlerbirliği), Taşkın İlter (Eyüpspor)