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Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 0 - Ümraniyespor: 1

Spor Toto 1.

Lig'in 28. haftasında Eyüpspor, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu.



Stat: Eyüp


Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Orkun Aktaş, Oğuz Kağan Çalışır


Eyüpspor: Çağlar Akbaba, Popov, Buatu, Yalçın Kılınç, Bülent Uzun, Bekir Yılmaz (Sekidika dk. 56), Badji, Cenk Ahmet Alkılıç (Mete Kaan Demir dk. 72), Ahmet Ildız (Mezague dk. 90 ?), Caner Hüseyin Bağ (Umut Bulut dk. 57), Oğulcan Çağlayan


Yedekler: Kubilay Anteplioğlu, Mikail Okyar, Taşkın İlter, Enes Öztürk, Enes Keskin


Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu


Ümraniyespor: Burak Öğür (Orkun Özdemir dk. 74), Vrsajevic, Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Oğuz Gürbulak, Onur Ayık, Mrsic, Emre Gültekin (Mustafa Eser dk. 80 ?), Serkan Göksu (Emre Nefiz dk. 62), Bammou


Yedekler: Faruk Can Genç, Fatih Yiğit Şanlitürk, Mustafa Can Karagöz, Atalay Babacan, Atakan Üner, Mevlüt Erdinç


Teknik Direktör: Recep Uçar


Gol: Onur Ayık (dk. 13) (Ümraniyespor)


Sarı kartlar: Badji (Eyüpspor), Emre Gültekin, Burak Öğür (Ümraniyespor)

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