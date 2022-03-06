Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 0 - Ümraniyespor: 1

Spor Toto 1.
Lig'in 28. haftasında Eyüpspor, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor'a 1-0 mağlup oldu.
Stat: Eyüp
Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz, Orkun Aktaş, Oğuz Kağan Çalışır
Eyüpspor: Çağlar Akbaba, Popov, Buatu, Yalçın Kılınç, Bülent Uzun, Bekir Yılmaz (Sekidika dk. 56), Badji, Cenk Ahmet Alkılıç (Mete Kaan Demir dk. 72), Ahmet Ildız (Mezague dk. 90 ?), Caner Hüseyin Bağ (Umut Bulut dk. 57), Oğulcan Çağlayan
Yedekler: Kubilay Anteplioğlu, Mikail Okyar, Taşkın İlter, Enes Öztürk, Enes Keskin
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Ümraniyespor: Burak Öğür (Orkun Özdemir dk. 74), Vrsajevic, Alim Öztürk, Glumac, Ercan Coşkun, Oğuz Gürbulak, Onur Ayık, Mrsic, Emre Gültekin (Mustafa Eser dk. 80 ?), Serkan Göksu (Emre Nefiz dk. 62), Bammou
Yedekler: Faruk Can Genç, Fatih Yiğit Şanlitürk, Mustafa Can Karagöz, Atalay Babacan, Atakan Üner, Mevlüt Erdinç
Teknik Direktör: Recep Uçar
Gol: Onur Ayık (dk. 13) (Ümraniyespor)
Sarı kartlar: Badji (Eyüpspor), Emre Gültekin, Burak Öğür (Ümraniyespor)