Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 1 - Erzurumspor: 1

Spor Toto 1.
Lig'in 30. haftasında Eyüpspor, Erzurumspor'u konuk etti. Mücadele karşılıklı gollerle 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar
13. dakikada sağ taraftan Berkan Emir'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Del Valle'nin yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Göktuğ Bakırbaş'ın müdahalesiyle üst direğe de çarpan top kornere gitti.
17. dakikada Berkan Emir'in ceza sahası dışı sol tarafından yaptığı vuruşta kaleci Göktuğ Bakırbaş'ın müdahalesiyle meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.
40. dakikada sol taraftan Özgür Sert'in ortasında arka direkte iyi yükselen Estrela'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlağı uzak köşeden ağlara gönderdi. 0-1
43. dakikada Sinan Kurt'un ceza sahası dışı sağ çaprazdan sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üsten auta çıktı.
50. dakikada Uğur Demirok'un savunma arkasına attığı uzun pasta ceza sahası içinde topla buluşan Umut Bulut'un sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta kaleci Göktuğ Bakırbaş'ın müdahalesiyle meşin yuvarlak oyun alanına geri döndü.
54. dakikada sağ taraftan Murat Uçar'ın yerden içeri çevirdiği topu ceza sahası içinde Ryan Babel, ilk önce kontrol edip sonra yerden köşeye yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak kaleci Göktuğ'da kaldı.
67. dakikada Uğur Demirok'un savunma arkasına attığı uzun pasta ceza sahası içinde Ryan Babel'in indirdiği topa Umut Bulut müsait pozisyonda zayıf bir vuruş yaptı, meşin yuvarlak kalecide kaldı.,
88. dakikada sol taraftan Halil Akbunar'ın kullandığı serbest vuruşta arka direkte iyi yükselen Uğur Demirok, yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-1
Stat: Eyüp
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu Emir Eray Eyisoy, Mehmet Şengül
Eyüpspor: Harun Tekin, Murat Uçar (Dibba dk. 80 ?), Uğur Demirok, Claro, Berkan Emir (Ömer Bayram dk. 60), Melih Kabasakal, Sinan Kurt (Cenk Alkılıç dk. 46), Halil Akbunar, Thill, Del Valle (Ryan Babel dk. 46), İbrahim Yılmaz (Umut Bulut dk. 46)
Yedekler: Cengiz Köseer, Alpaslan Öztürk, Taşkın İlter, Engin Aksoy, Ahmet Özkaya
Teknik Direktör: Zafer Turan
Erzurumspor: Göktuğ Bakırbaş, Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş (Eyüp Oskan dk. 77), Fırat Şaşi (Yakup Kırtay dk. 86 ?), Batuhan Artarslan, Estrela, Celal Hanalp, Özgür Sert, Rosheuvel, Alican Özfesli (Shala dk. 69)
Yedekler: Rıdvan Yağcı, Fırat Aymak, Sefa Akgün, Olanare, Hüseyin Mevlütoğlu, Güney Yılmaz
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Goller: Uğur Demirok (dk. 88) (Eyüpspor), Estrela (dk. 40) (Erzurumspor)
Sarı kartlar: Del Valle, Oliver Thill (Eyüpspor), Rosheuvel, Estrela, Özgür Sert, Eyüp Oskan, Göktuğ Bakırbaş (Erzurumspor)