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Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 1 - Gençlerbirliği: 0

Spor Toto 1.

Lig'in 20. haftasında Eyüpspor, sahasında Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti.



Maçtan dakikalar


3. dakikada Grechyshkin'in sol taraftan kullandığı serbest vuruşta arka direğe yapılan ortaya iyi yükselen Metehan'ın altıpastan yaptığı kafa vuruşunda yere de çarpan meşin yuvarlağı kaleci Emrullah kornere çeldi.


49. dakikada Cenk Ahmet'in pasıyla sağ taraftan ceza sahasına giren Bekir'in bekletmeden kale önüne gönderdiği topa müsait pozisyondaki Umut'un dokunuşu ağlarla buluştu. 1-0



Stat: Eyüp


Hakemler: Yusuf Ziya Gündüz, Hasan Hüseyin Tetik, Mehmet Şengül


Eyüpspor: Emrullah, Uğur (Cenk Ahmet dk. 46), Mezague, Yalçın, Bülent (Mehmet dk. 78), Bekir (Enes Keskin dk. 61), Timur, Mikail, Caner Hüseyin (Pa Dibba dk. 60), Mete Kaan (Gökcan dk. 83 ?), Umut


Yedekler: Çağlar Şahin, Musah Muhammed, Taşkın, Enes Ersoy Öztürk


Teknik Direktör: Zafer Turan


Gençlerbirliği: Übeyd, Ömürcan, Arda, Metehan, Kerem Can (Muhammed dk. 75), Grechyshkin, Gökhan (Serdarcan dk. 43), Barış (Gökhan Altıparmak dk. 75), Lima, Musa (Sintiyahu Salalik dk. 62), Eleke (Belyaev dk. 75)


Yedekler: Ramazan, Mert, Abdullah, Baran


Teknik Direktör: Metin Diyadin


Gol: Umut (dk. 49) (Eyüpspor)


Sarı kartlar: Gökhan, Arda (Gençlerbirliği), Zafer Turan, Umut (Eyüpspor)

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