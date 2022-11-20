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Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 1 - Göztepe: 0

Spor Toto 1.

Lig'in 14. haftasında Eyüpspor, sahasında Göztepe ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Eflatun-sarılı ekip bu sezon evinde 8'de 8 yaptı.



Maçtan dakikalar


40. dakikada Sinan Kurt ceza yayı solundan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.


55. dakikada ceza yayı sağında topla buluşan Ezeh'in sert şutunda savunmaya çarpan top, kalenin solundan az farkla kornere çıktı


62. dakikada sağ taraftan gelişen Eyüpspor atağında ceza sahası içine yapılan ortada Atınç'ın eline çarpan top sonrası hakem Alper Akarsu penaltı noktasını gösterdi.


65. dakikada beyaz noktanın başına geçen Ryan Babel, topu kaleci Ekrem'in solundan ağlara gönderdi. 1-0



Stat: Eyüp


Hakemler: Alper Akarsu, Anıl Usta, Mehmet Şengül


Eyüpspor: Harun Tekin, Murat Uçar, Alpaslan Öztürk, Uğur Demirok, Ömer Bayram, Sinan Kurt, Ahmed Ildız (Recep Niyaz dk. 78), Bekir Yılmaz (İbrahim Akdağ dk. 9), Okwuchukwu Ezeh (Pa Dibba dk. 78), Ryan Babel (Berkan Emir dk. 90 ?), Emeka Eze (Fethi Özer dk. 90 ?)


Yedekler: Cengiz Alp Köseer, Erdem Gökçe, Arda Yumurtacı, Berkay Doğan, Can Bayırkan


Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez


Göztepe: Ekrem Kılıçarslan, Arslanagic, Atınç Nukan, Emir Ortakaya, Tarık Çamdal, Tijanic, Yalçın Kayan (Ajdin Hasic dk. 82 ?), İsmail Köybaşı, Palmer, Yasin Öztekin, Marko Kvasina


Yedekler: Arda Özçimen, Marko Mihojevic, Erhan Gottwalt, Mesut Kesik, Isaac Atanga, Emirhan Delibaş, Kenneth Mamah, Tuğbey Akgün, Uğur Kaan Yıldız


Teknik Direktör: Ekrem Dağ


Gol: Ryan Babel (dk. 65 pen.) (Eyüpspor)


Sarı kartlar: Palmer, Atınç Nukan, Emir Ortakaya (Göztepe)

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