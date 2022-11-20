Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 1 - Göztepe: 0

Lig'in 14. haftasında Eyüpspor, sahasında Göztepe ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Eflatun-sarılı ekip bu sezon evinde 8'de 8 yaptı.

Maçtan dakikalar

40. dakikada Sinan Kurt ceza yayı solundan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.

55. dakikada ceza yayı sağında topla buluşan Ezeh'in sert şutunda savunmaya çarpan top, kalenin solundan az farkla kornere çıktı

62. dakikada sağ taraftan gelişen Eyüpspor atağında ceza sahası içine yapılan ortada Atınç'ın eline çarpan top sonrası hakem Alper Akarsu penaltı noktasını gösterdi.

65. dakikada beyaz noktanın başına geçen Ryan Babel, topu kaleci Ekrem'in solundan ağlara gönderdi. 1-0

Stat: Eyüp

Hakemler: Alper Akarsu, Anıl Usta, Mehmet Şengül

Eyüpspor: Harun Tekin, Murat Uçar, Alpaslan Öztürk, Uğur Demirok, Ömer Bayram, Sinan Kurt, Ahmed Ildız (Recep Niyaz dk. 78), Bekir Yılmaz (İbrahim Akdağ dk. 9), Okwuchukwu Ezeh (Pa Dibba dk. 78), Ryan Babel (Berkan Emir dk. 90 ?), Emeka Eze (Fethi Özer dk. 90 ?)

Yedekler: Cengiz Alp Köseer, Erdem Gökçe, Arda Yumurtacı, Berkay Doğan, Can Bayırkan

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Göztepe: Ekrem Kılıçarslan, Arslanagic, Atınç Nukan, Emir Ortakaya, Tarık Çamdal, Tijanic, Yalçın Kayan (Ajdin Hasic dk. 82 ?), İsmail Köybaşı, Palmer, Yasin Öztekin, Marko Kvasina

Yedekler: Arda Özçimen, Marko Mihojevic, Erhan Gottwalt, Mesut Kesik, Isaac Atanga, Emirhan Delibaş, Kenneth Mamah, Tuğbey Akgün, Uğur Kaan Yıldız

Teknik Direktör: Ekrem Dağ

Gol: Ryan Babel (dk. 65 pen.) (Eyüpspor)

Sarı kartlar: Palmer, Atınç Nukan, Emir Ortakaya (Göztepe)