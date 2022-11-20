Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 1 - Göztepe: 0

Spor Toto 1.
Lig'in 14. haftasında Eyüpspor, sahasında Göztepe ile karşılaştı. Mücadele ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi. Eflatun-sarılı ekip bu sezon evinde 8'de 8 yaptı.
Maçtan dakikalar
40. dakikada Sinan Kurt ceza yayı solundan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.
55. dakikada ceza yayı sağında topla buluşan Ezeh'in sert şutunda savunmaya çarpan top, kalenin solundan az farkla kornere çıktı
62. dakikada sağ taraftan gelişen Eyüpspor atağında ceza sahası içine yapılan ortada Atınç'ın eline çarpan top sonrası hakem Alper Akarsu penaltı noktasını gösterdi.
65. dakikada beyaz noktanın başına geçen Ryan Babel, topu kaleci Ekrem'in solundan ağlara gönderdi. 1-0
Stat: Eyüp
Hakemler: Alper Akarsu, Anıl Usta, Mehmet Şengül
Eyüpspor: Harun Tekin, Murat Uçar, Alpaslan Öztürk, Uğur Demirok, Ömer Bayram, Sinan Kurt, Ahmed Ildız (Recep Niyaz dk. 78), Bekir Yılmaz (İbrahim Akdağ dk. 9), Okwuchukwu Ezeh (Pa Dibba dk. 78), Ryan Babel (Berkan Emir dk. 90 ?), Emeka Eze (Fethi Özer dk. 90 ?)
Yedekler: Cengiz Alp Köseer, Erdem Gökçe, Arda Yumurtacı, Berkay Doğan, Can Bayırkan
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Göztepe: Ekrem Kılıçarslan, Arslanagic, Atınç Nukan, Emir Ortakaya, Tarık Çamdal, Tijanic, Yalçın Kayan (Ajdin Hasic dk. 82 ?), İsmail Köybaşı, Palmer, Yasin Öztekin, Marko Kvasina
Yedekler: Arda Özçimen, Marko Mihojevic, Erhan Gottwalt, Mesut Kesik, Isaac Atanga, Emirhan Delibaş, Kenneth Mamah, Tuğbey Akgün, Uğur Kaan Yıldız
Teknik Direktör: Ekrem Dağ
Gol: Ryan Babel (dk. 65 pen.) (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Palmer, Atınç Nukan, Emir Ortakaya (Göztepe)