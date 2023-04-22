Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 1 - Pendikspor: 1

Spor Toto 1.
Lig'in 34. haftasında Eyüpspor, sahasında karşılaştığı Pendikspor ile 1-1 berabere kaldı.
Stat: Eyüp
Hakemler: Burak Şeker, Gökhan Barcın, Erkan Akbulut
Eyüpspor: Harun, Cenk, Uğur, Alpaslan, Ömer, Taşkın (Umut Bulut dk. 87 ?), Recep (Halil dk. 46),
İbrahim (Sinan dk. 69), Thill (Mustafa Pektemek dk. 69), Babel, Dibba
Yedekler: Cengiz Alp, Murat Uçar, Berkay Doğan, Fethi, Engin Can, Bekir
Teknik Direktör: Arda Turan
Pendikspor: Kubilay, Samet, Berkay, Hasan, Ferhat, Mesut, Ahmed (Aosman dk. 72), Gökcan, Ali (Ahmet dk. 72), Hasan, Oğulcan (Görkem dk. 78)
Yedekler: Murat Akşit, Murat Akça, Erhan, Tarık, Atakan, Efe, Oltan
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Goller: Recep Niyaz (dk. 25) (Eyüpspor), Hasan Kılıç (dk. 40 pen.)
Sarı kartlar: Recep Niyaz, Uğur (Eyüpspor), Ali Han (Pendikspor)