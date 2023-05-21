Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 2 - Ankara Keçiörengücü: 1

Spor Toto 1.
Lig'in 38. ve son haftasında Eyüpspor sahasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
6. dakikada Cenk, sol çaprazda ceza sahasının hemen önünde yerde kalınca maçın hakemi Ümit Öztürk faul verdi. Thill'in vuruşunda meşin yuvarlak baraja çarparak kornere gitti.
18. dakikada Uğur'un ceza sahası sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta topu ceza sahası içinde gönderdi. Arka direkte iyi yükselen Claro'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak direkten dışarıya gitti.
25. dakikada sağ çaprazdan ceza sahası içine giren Cenk, rakibini geçerek yakın köşeden sert vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0
56. dakikada Bardhi'nin sol kanatta kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Erkam'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak köşeden ağlarla buluştu. 1-1
69. dakikada sağ kanattan topu getiren Dibba, sıfıra inerek içeriye çevirdiği topta Ryan Babel, arka direkte sol ayak içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1
Stat: Eyüp
Hakemler: Ümit Öztürk, Osman Gökhan Bilir, Murat Temel
Eyüpspor: Harun Tekin, Ömer Bayram, Luccas Claro, Uğur Demirok, Murat Uçar, Sinan Kurt (Buğra Çağlıyan ? dk. 90+3), Alpaslan Öztürk (Melih Kabasakal dk. 61), Olivier Thill (Bekir Yılmaz ? dk. 80), Cenk Ahmet Alkılıç, Ryan Babel (Umut Bulut ? dk. 80), Halil Akbunar (Pa Dibba dk. 61)
Yedekler: Cengiz Köseer, Engin Aksoy, Berkay Doğan, Yonathan Del Valle, Mustafa Pektemek
Teknik Direktör: Arda Turan
Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Musa Caner Aktaş, Haşim Sarman, Erkam Reşmen (Alpay Çelebi dk. 72), Muharrem Cinan, Aykut Çeliker (Umut Uysal ? dk. 90+1), Rashad Muhammed (Abdullah Aydın dk. 72), Jurgen Bardhi, Christian Innocent, Melih İnan (Anderson Costa dk. 46), Hamza Gür (Musa Yüksel ? dk. 80)
Yedekler: Boran Güngör, N'fanly Sylla, Halil Açıkgöz, Friday Eze
Teknik Direktör: Tacettin Bakacak
Goller: Cenk Ahmet Alkılıç (dk. 25), Ryan Babel (dk. 69) (Eyüpspor), Erkam (dk. 56)
Sarı kartlar: Ryan Babel, Alpaslan Öztürk, Melih Kabasakal (Eyüpspor), Melih Uçar, Muharrem Cinan (Ankara Keçiörengücü)