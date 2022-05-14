Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 2 - Kocaelispor: 1

Spor Toto Süper Lig’im 37.
Spor Toto Süper Lig'im 37. haftasında Eyüpspor, sahasında karşılaştığı Kocaelispor'u 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
8. dakikada Cenk Ahmet'in sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortaya altıpas önünde iyi yükselen Rodrigues'in kafa vuruşunda top ağlara gitti. 1-0
14. dakikada Oğulcan, sağ taraftan ceza sahasının solundaki Dibba'ya meşin yuvarlağı aktardı. Bu oyuncunun kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunu İsmet çeldi. Top altıpas içinde hafif sağ çaprazda bulunan Rodrigues'in önünde kaldı. Rodrigues'in müsait pozisyondaki vuruşu filelerle buluştu. 2-0
51. dakikada İlyas Kubilay'ın ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören pozisyondan çektiği sert şutu kaleci Çağlar sağına uzanarak kornere çeldi.
61. dakikada ceza sahası içi sol tarafında Kolovos topu havalandırmak isterken Popov topa elle müdahale edince hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi.
62. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen İlyas Kubilay, takımı adına farkı 1'e indiren golü attı. 2-1
78. dakikada Ahmed'in savunma arkasına gönderdiği pasta topu alıp ceza sahasına giren Dibba'nın kaleciyi de geçip sol çaprazdan boş kaleye yaptığı vuruşta Musa Nizam, çizgi üzerinden meşin yuvarlağı kornere çeldi.
Stat: Eyüp
Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun
Eyüpspor: Çağlar Şahin, Cenk Ahmet (Popov dk. 32.), Mezague, Kemal, Bülent, Taşkın (Mikail dk. 86 ?), Thill, Rodrigues, Ahmed, Dibba (Sekidika dk. 86 ?), Oğulcan (Umut dk. 67)
Yedekler: Emrullah, Buatu, Enes Ersoy, Mete
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Kocaelispor: İsmet, Berkay, Mazlum, Musa, Atila (Kerem Can dk. 46), Mehmet (Mandjeck dk. 81 ?), Benhur, Diop (İlyas Kubilay dk. 46), Kolovos, Samed Ali (Pereira dk. 46), Gueye
Yedekler: Doğukan, Alpay, Denizalp, Rasheed, Olcan
Teknik Direktör: Fırat Gül
Goller: Rodrigues (dk. 7 ve 14) (Eyüpspor), İlyas Kubilay (dk. 62 pen.) (Kocaelispor)
Sarı kartlar: Diop (Kocaelispor), Rodrigues (Eyüpspor)