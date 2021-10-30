Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 2 - MKE Ankaragücü: 0

Spor Toto 1.
Lig'in 11. haftasında Eyüpspor, sahasında MKE Ankaragücü'nü 2-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
16. dakikada Mikail'in pasında topla buluşan Umut'un ceza sahasına girer girmez sol çaprazdan çektiği sert şut yanda auta çıktı.
69. dakikada sol kanatta topu alan Dibba'nın rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına girip kaleyi karşısına alarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak savunmaya çarpıp kornere gitti.
81. dakikada Dibba'nın pasında meşin yuvarlağı alan Umut'un ceza sahası dışı sağ çaprazından kaleye yaklaşık 25 metrelik mesafede çektiği sert şut ağlara gitti. 1-0
85. dakikada Caner Hüseyin'in pasıyla ceza alanı dışı sol çaprazında topun sahibi olan Muhammed'in yay yakınlarından şutu filelerle buluştu. 2-0
90+2. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşunda Erdem'in ceza alanına yaptığı ortaya iyi yükselen Sinan'ın kafa vuruşunu savunma çizgi üzerinden uzaklaştırdı.
Stat: Eyüp
Hakemler: Yasin Kol, Muhammet Yumak, Gökmen Baltacı
Eyüpspor: Çağlar, Uğur, Mezague, Yalçın, Bülent, Timur, Mikail (Enes dk. 61), Gökcan (Caner Hüseyin dk. 71), Cenk Ahmet (Muhammed dk. 84), Dibba (Erencan dk. 83 ?), Umut
Yedekler: Emrullah, Musah Mohammed, Kozulj, Enes Ersoy, Mete, Taha
Teknik Direktör: Zafer Turan
MKE Ankaragücü: Akın, Erdem, Yusuf, Sinan, Pinto, Abdullah (Ali Kaan dk. 73), İshak (Aatif Chahechouhe dk. 46), Zahid, Murat, Ariyibi (Owusu Kwabena dk. 61), Eren (Nadir dk. 62)
Yedekler: Mert, Erdi, Ulaş, Atakan, Cem, Sıtkı Ferdi
Teknik Direktör: Mustafa Dalcı
Goller: Umut (dk. 81), Muhammed (dk. 85) (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Cenk Ahmet, Yalçın, Çağlar, Bülent (Eyüpspor), Erdem, Yusuf (MKE Ankaragücü)