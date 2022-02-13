Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 2 - RH Bandırmaspor: 0

Lig'in 24. haftasında Eyüpspor, sahasında RH Bandırmaspor'u konuk etti. Ev sahibi ekip sahasında penaltıdan bulduğu gollerle maçı 2-0 kazandı.

Maçtan dakikalar

5. dakikada Sekidika'nın ceza sahası içi sağ çaprazından vuruşunu kaleci Gökhan çeldi. Dönen topu altıpas içinde Dibba ağlara gönderdi. Ancak gol, ofsayt nedeniyle geçerli sayılmadı.

12. dakikada Süleyman'ın hatasında orta alanda topun sahibi olan Sekidika'nın ceza alanına girip hafif sol çaprazdan yerden çektiği şut direk dibinden auta çıktı.

18. dakikada Umut Bulut, ceza alanında Mulumba'nın omuz darbesiyle yerde kalınca hakem Burak Pakkan penaltı noktasını gösterdi.

20. dakikada penaltı atışını kullanmak için beyaz noktaya gelen Umut, meşin yuvarlağı kaleci Gökhan'ın sağından ağlarla buluşturdu. 1-0

82. dakikada Ahmed Ildız'a arkadan yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarı kartını gören Okan Alkan, kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

90+7. dakikada Mikail'in düşürülmesiyle Eyüpspor bir penaltı daha kazandı. Bu kez topun başına geçen Oğulcan Çağlayan, topu ve kaleciyi ters köşelere göndererek farkı 2'ye çıkardı. 2-0

Stat: Eyüp

Hakemler: Burak Pakkan, Mehmet Şengül, Abdullah Uğur Sarı

Eyüpspor: Çağlar Şahin, Mehmet, Yalçın, Mazegue, Popov, Badji, Ahmed (Taşkın dk. 84 ?), Bekir (Mikail dk. 70), Dibba (Cenk Ahmet dk. 84 ?), Sekidika (Oğulcan dk. 55), Umut

Yedekler: Kubilay, Musah Muhammed, Taşkın, Enes Ersoy, Enes, Mete

Teknik Direktör: Zafer Turan

RH Bandırmaspor: Gökhan, Mulumba, Aires dos Santos, Süleyman, Mehmet Özcan (Abdullah dk. 70), Levent (Cüneyt dk. 90+1 ?), Landel, Okan, Kerim (Pucko dk. 60), Guido (Alpay dk. 46), Keny

Yedekler: Hüseyin Koç, Hüseyin Eşkol, Berke, Adeede

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Goller: Umut (dk. 20 pen.), Oğulcan (dk. 90+7 pen.) (Eyüpspor)

Kırmızı kart: Okan Alkan (dk. 82) (RH Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Mulumba, Aires dos Santos, Landel, Okan, Keny (RH Bandırmaspor), Mazegue, Popov, Ahmed Ildız, Umut (Eyüpspor)