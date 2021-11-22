Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 2 - Samsunspor: 2

Lig'in 13. haftasında Eyüpspor, sahasında Samsunspor ile karşı karşıya geldi. 90 dakika karşılıklı gollerle 2-2 beraberlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar

19. dakikada Umut'un pasıyla ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören pozisyonda topla buluşan Timur'un yaklaşık 20 metreden çektiği sert şut ağlara gitti. 1-0

27. dakikada hakem Burak Şeker, ceza sahası sağ tarafında Mezague'nin, Tomane'nin ayağına yaptığı müdahale sonrası beyaz noktayı gösterdi.

28. dakikada penaltı atışını kullanmak için topun başına geçen Tomane, skora eşitliği getiren golü kaydetti. 1-1

54. dakikada sağ taç çizgisi yakınlarında rakibinden topu alan Mezague, meşin yuvarlağı bekletmeden ceza alanı dışındaki Dibba'ya aktardı. Savunmanın arasındaki boşluğu iyi görerek rakiplerini ekarte edip ceza sahasına giren Dibba'nın, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki vuruşu filelerle buluştu. 2-1

65. dakikada kazanılan korner atışında Fofana, Savicevic'le paslaşıp tekrar topun sahibi oldu ve ceza sahası dışındaki Cihan'ı gördü. Bu futbolcunun bekletmeden sert şutunda top filelere gitti. 2-2

68. dakikada sol kanattan ceza sahasına giren Fofana, rakibinden sıyrılıp Tomane'yi gördü. Bu futbolcu müsait pozisyonda istediği vuruşu yapamadı ve meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

90+2. dakikada Nurullah'ın kullandığı uzun kaleci atışı sonrasında topu göğsüyle yumuşatan Tomane, bekletmeden çok sert vurdu ancak meşin yuvarlak üst direğe çarpıp auta çıktı.

Stat: Eyüp

Hakemler: Burak Şeker, Emir Eray Eyisoy, Baran Eraslan

Eyüpspor: Çağlar Şahin, Uğur, Mezague, Yalçın, Bülent, Timur (Enes dk. 83 ?), Gökcan (Bekir dk. 46), Mikail (Kozulj dk. 75), Cenk Ahmet (Caner Hüseyin dk. 75), Dibba, Umut (Stancu dk. 75)

Yedekler: Emrullah, Musah Mohammed, Mete

Teknik Direktör: Zafer Turan

Samsunspor: Nurullah, Ali, Yunus Emre, Berk (Barış dk. 90+1 ?), Soner, Fofana (Polat dk. 71), Osman, Savicevic, Melih Okutan (Alaaddin dk. 87 ?), Tomane, Eraldo Çinari (Cihan dk. 46)

Yedekler: Aykut, Hüseyin Öztürk, Melih Altıkulaç, Abdourahamane Bah, Semih, Ali Kılıç

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Goller: Timur (dk. 19), Dibba (dk. 54) (Eyüpspor), Tomane (dk. 28 pen.), Cihan (dk. 65) (Samsunspor)

Sarı kartlar: Zafer Turan (Teknik Direktör), Bekir (Eyüpspor), Tomane, Berk (Samsunspor)