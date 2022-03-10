Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 3 - Bursaspor: 0

Spor Toto 1.
Lig 22. hafta erteleme maçında Eyüpspor sahasında karşılaştığı Bursaspor'u 3-0 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
15. dakikada sağ kanat yer alan Timur Temeltaş'ın pasında ceza sahası içi sağ tarafında Cenk Ahmet Alkılıç topu aldı. Cenk'in pasında da ön direkte bulunan Umut Bulut'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlar gitti. 2-0
36. dakikada Bülent Uzun'un uzun pasında defasın arkasına sarkan Pa Dibba'nın kaleci Canberk Yurdakul'un üzerinden yaptığı aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak sol direğin yanından dışarı gitti.
59. dakikada Popov'un sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içinde Timur Temelteş'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-0
74. dakikada Burak Altıparmak'ın ara pasında ceza sahası içine hareketlenen Namık Alaskarov'un sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Çağlar Şahin Akbaba'da kaldı.
Stat: Eyüp
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Murat Temel, Emir Eray Eyisoy
Eyüpspor: Çağlar Şahin Akbaba, Popov, Buatu, Yalçın Kılınç, Bülent Uzun (Mehmet Uslu dk. 69), Bekir Yılmaz (Enes Keskin dk. 83 ?), Timur Temeltaş (Mikail Okyar dk. 82 ?), Cenk Ahmet Alkılıç (Taşkın İlter dk. 60), Caner Hüseyin Bağ (Mete Kaan Demir dk. 60), Pa Bibba, Umut Bulut
Yedekler: Emrullah Şalk, Mezague, Musah Mohammed, Enes Ersoy Öztürk
Teknik Direktör: Hamza Hamzaoğlu
Bursaspor: Canberk Yurdakul, Mert Yılmaz, Nicolas Zalazar, Luka Capan, Onur Atasayar, Ramazan Keskin (Barış Dalkıran dk. 82 ?), Burak Altıparmak, Tuğbey Akgün, Hasan Ayaroğlu (Mehmet Erdem Uğurlu dk. 46), Namık Alaskarov, Eren Güler (Ofosu dk. 67)
Yedekler: Deniz Aydın, Deniz Dirk, Kubilay Sönmez, Uğur Kaan Yıldız, Eren Tunalı, Bilal Güney, Kadir Yiğit
Teknik Direktör: Mustafa Er
Goller: Pa Dibba (dk. 2), Umut Bulut (dk. 15), Timur Temeltaş (dk. 59) (Eyüpspor)
Sarı kartlar: Timur Temeltaş (Eyüpspor), Namık Alaskarov, Nicolas Zalazar (Bursaspor)