Spor Toto 1. Lig: Eyüpspor: 4 - Bandırmaspor: 1

Lig'in 6. haftasında Eyüpspor, Bandırmaspor'u ağırladı. Müsabakayı ev sahibi ekip 4-1 kazandı.

Maçtan dakikalar

28. dakikada Bandırmaspor lehine kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Caner Cavlun'un sert vuruşunda kaleci Harun topu kontrol etti.

31. dakika Eyüpspor atağında Eze'nin ceza yayı üzerinden sol ayağıyla yaptığı vuruşu kalaci Gkelios iki hamlede kontrol etti.

42. dakikada Mulumba'nın savunma arkasına attığı uzun topu kontrol eden Atabey Çiçek'in karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta kaleci Harun meşin yuvarlağı kontrol etti.

45+2. dakikada Pa Dibba'nın pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Eze'nin vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

48. dakikada Cenk Ahmet'in pasında topla buluşan Sekidika, sağ ayağıyla yerden sert bir vuruş yaparak meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0

50. dakikada Fatih Kurucuk'un uzaklaştırmak istediği top, Eyüpsporlu Pa Dibba'ya çarparak Eze'nin önünde kaldı. Kaleci ile karşı karşıya pozisyonda uzak köşe düzgün bir vuruş yaparka meşin yuvarlağı filelere yollayan Eze, farkı ikiye çıkardı. 2-0

58. dakikada sol kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Levent Ayçiçek, Sağ ayağı ile uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1

83. dakikada Murat Uçar'ın sağ taraftan içeri çevirdiği topu kaleci Gkelios oyun alanı içine çeldi. Meşin yuvarlağı önünde bulan Pa Dibba'nın yaptığı vuruşta topu ağlarla buluşturdu. 3-1

90. dakikada Mulumba'dan topu kazanan Eze, kaleciyi de çalımlayarak yaptığı vuruşta topu ağlara gönderdi. 4-1

Stat: Eyüp

Hakemler: Cihan Aydın, Mehmet Ali Akkor, Cem Özbay

Eyüpspor: Harun Tekin, Cenk Ahmet (Ahmed Ildız dk. 81), Fethi Özer (Claro dk 28), Uğur Demirok, Ömer Bayram, İbrahim Akdağ (Taşkın İlter dk. 70), Sinan Kurt, Sekidika (Murat Uçar dk. 70), Recep Niyaz (Mete Demir dk. 81 ?) Pa Dibba, Emeka Eze

Yedekler: Cengiz Köseer, Erdem Gökçe, Umut Bulut, Can Bayırkan, Ahmet Özkaya

Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez

Bandırmaspor: Gkelios, Okan Alkan, Fatih Kurucuk (Holownia dk. 58), Koutroumbis, Caner Cavlun, Mehmet Özcan (Kerim Avcı dk. 70), Oğuz Kağan ( Mustafa Saymak dk. 58) Levent Ayçiçek (Sedat Şahintürk dk. 81 ?), Mulumba, Caner Bağ (Dimitris Manos dk. 80 ?) Atabey Çiçek

Yedekler: Hüseyin Koç, Dembele, , İsmet Eren, Emir Şenocak, Berkan Keskin

Teknik Direktör: Mustafa Gürsel

Goller: Sekidika (dk. 48), Eze (dk. 50 ve dk. 90), Pa Dibba (dk. 83) (Eyüpspor) Levent Ayçiçek (dk. 58) (Bandırmaspor)

Sarı kartlar: Ömer Bayram, Recep Niyaz, Eze, Pa Dibba, Ahmed Ildız (Eyüpspor) Koutroumpis, Okan Alkan (Bandırmaspor)