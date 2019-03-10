Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 0 - Altınordu: 1

Spor Toto 1.
Lig'in 25. haftasında İstanbulspor, sahasında Altınordu'ya 1-0 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
8. dakikada ceza sahası ön çizgisine yakın noktadan kazanılan serbest vuruşta, Muhsin Yıldırım'ın vuruşunda kaleci topu üstten kornere çeldi.
17. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda herkesi geçen topa Etoga, altıpas içinde dokundu. Altınordu savunması, meşin yuvarlağı son anda kale çizgisi üzerinde uzaklaştırdı.
26. dakikada gelişen kontra atakta Sefa Yılmaz'ın pasıyla hareketlenen Anıl Koç'un ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 0-1
48. dakikada sol kanattan yapılan ortada Cajic'in kafa vuruşunu kaleci Erce son anda kornere çeldi.
Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Mustafa Aydın, Murat Temel, Furkan Ürün
İstanbulspor: Alperen Uysal, Bauque (Eslem dk. 29), Wellington, Etoga, Duhan Aksu (Barış Örücü dk. 59), Muhsin Yıldırım, Onur Ergün, Ali Dere, Cajic (Perovic dk. 70), Halil İbrahim Sönmez, İbrahim Yılmaz
Yedekler: Umut, Murat, Ali, Görkem
Teknik Sorumlu: Orhan Çıkırıkçı
Altınordu: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Sinan Osmanoğlu, Hasan Hatipoğlu, Yusuf Acer, Oğulcan Ülgün, Alican Özfesli (Mehmet Murat dk. 46), Muhammed Mert (Berkay dk. 80 ?), Hüseyin Atakan Üner (Mehmet Enes dk. 46), Anıl Koç, Sefa Yılmaz
Yedekler: Erhan, Serdar, Okan, Recep
Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu
Gol: Anıl Koç (dk. 26) (Altınordu)
Kırımızı kart: Yusuf Acer (dk. 38) (Altınordu)
Sarı kartlar: Sefa Yılmaz (Altınordu), Ali Dere (İstanbulspor)