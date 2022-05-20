Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 0 - Bandırmaspor: 0

Spor Toto 1.
Lig'in 38. ve son haftasında İstanbulspor sahasında karşılaştığı Bandırmaspor ile 0-0 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
5. dakikada ceza yayından Jetmir Topalli'nin pasında ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan İbrahim Yılmaz'ın vuruşunda kaleci Hüseyin Koç ayaklarıyla meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
27. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Melih Kabasakal'ın vuruşunda Süleyman Luş'un eline meşin yuvarlağın çarpması sonucunda maçın hakemi Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi.
28. dakikada penaltıda topun başına geçen İbrahim Yılmaz'ın vuruşunda kaleci Hüseyin Koç, kendi sağına gelen meşin yuvarlağı çeldi.
53. dakikada ceza sahası içi solundan Valon Ethemi'nin pasında topu alan İbrahim Yılmaz'ın sol çaprazdan uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.
60. dakikada sol kanattan Cüneyt Köz'ün ortasında ceza sahası içi sağ tarafında Levent Ayçiçek kafa ile meşin yuvarlağı indirdi. Topu alan Abdullah Balıkçı'nın sağ çaprazdan uzak köşeye vuruşunda kaleci Alperen Uysal meşin yuvarlağı kornere çeldi.
79. dakikada sağ kanattan Abdullah Balıkçı'nın ortasında kale önünde Mehmet Yeşil'in uzaklaştırdığı topa Kerim Avcı'nın ceza sahası içinde gelişine vuruşunda sağ alt köşeye giden meşin yuvarlağı kaleci Alperen Uysal kornere çeldi.
Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Kadir Sağlam, Cem Özbay, Mehmet Şengül
İstanbulspor: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Mehmet Yeşil, Emrecan Uzunhan, Duhan Aksu, Melih Kabasakal (Muammer Sarıkaya dk. 72), Ferhat Yazgan, Eduart Rroca (Eslem Öztürk dk. 72), Jetmir Topalli (Berkay Görmez dk. 86 ?), Valon Ethemi (Kağan Miray Bağış dk. 82 ?), İbrahim Yılmaz (Emir Kaan Gültekin dk. 72)
Yedekler: İsmail Şahinbaş, Kristal Abazaj, Okan Erdoğan, Yusuf Ali Özer, Ologo
Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz
Bandırmaspor: Hüseyin Koç, Okan Alkan (Hüseyin Eşkol dk. 76), Alpay Koldaş, Cüneyt Köz, Süleyman Luş, Abdullah Balıkçı, Mehmet Özcan (Remi Mulumba dk. 62), Bentley, Levent Ayçiçek (Adeede 68), Beykan Şimşek (Kerim Avcı dk. 62), Keny (Caner Cavlan dk. 46)
Yedekler: Gökhan Değirmenci, Lokman Gör, Berke Görgün, Milutin Osmajic
Teknik Direktör: Mustafa Gürsel
Sarı kartlar: Emir Kaan Gültekin (İstanbulspor), Süleyman Luş, Keny (Bandırmaspor)