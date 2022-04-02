Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 0 - Gençlerbirliği: 0

Spor Toto 1.
Lig'in 30. haftasında İstanbulspor, konuk ettiği Gençlerbirliği ile 0-0 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
6. dakikada sağ taraftan Ali Yaşar'ın kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde Mehmet Yeşil'in kafa vuruşu kaleci Ramazan'da kaldı.
70. dakikada ceza saha dışı sağ çaprazda topla buluşan Valon Ethemi'nin sol ayakla vuruşunu kaleci Ramazan kontrol etti.
80. dakikada ceza yayı üzerinde kazanılan serbest vuruşu kullanan Valon Ethemi'nin yaptığı vuruşta top üst direğe çarparak dışarı çıktı.
84. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda kafalardan seken topu önünde bulan Gökhan Gül'ün şutunu kaleci Alperen oyun alanına çeldi.
90+5. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Sallaich'in içeri çevirdiği pasta İlker'in şutunda kaleci Alperen gole izin vermedi.
Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Eren Özyemişçioğlu, Mehmet Ali Akkor, Mert Bulut
İstanbulspor: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber (Muammer Sarıkaya dk. 59), Mıchael Ologo, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Ferhat Yazgan, Melih Kabasakal, Jetmir Topalli (Eduart Rroca dk. 59), Eslem Öztürk (Emir Kaan Gültekin dk. 76), Valon Ethemi (Berkay Görmez dk. 87 ?), İbrahim Yılmaz
Yedekler: Mücahit Serbest, Tuncer Duhan Aksu, Emre Can Uzunhan, Abdurrahman Emek, Mertan Caner Öztürk, Görkem Güven
Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz
Gençlerbirliği: Ramazan Köse, Metehan Mert, Arda Kızıldağ, Gökhan Gül, Muhammed Bayır, Dmytro Grechyshkin, Aksel Aktaş, Rahmetullah Berişbek (Serdarcan Eralp dk. 74), Barış Alıcı (İlker Karakaş dk. 89 ?), Kazenga Lua Lua (Musa Şahindere dk. 90+3 ?), Chibuike Eleke (Sintayehu Sallalich dk 90 ?)
Yedekler: Übeyd Adıyaman, Abdullah Şahindere, Furkan Şeker, Sami Gökhan Altıparmak
Teknik Direktör: Metin Diyadin
Sarı kartlar: Mehmet Yeşil, İbrahim Yılmaz, Ologo (İstanbulspor), Metehan Mert, Muhammed Bayır, Rahmetullah Berişbek (Gençlerbirliği)