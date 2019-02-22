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Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 0 - Hatayspor: 3

Spor Toto 1.

Lig'in 23. haftasında İstanbulspor, sahasında karşı karşıya geldiği Hatayspor'a 3-0'lık skorla mağlup oldu.



Maçtan dakikalar


11. dakikada ceza sahası içerisinde Ali Aytemur'un Yusuf'a yaptığı müdahaleyi hakem Bahattin Şimşek penaltı olarak değerlendirdi.


12. dakikada Mesut Çaytemel'in kullandığı penaltıda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1


25. dakikada ceza sahası içi sağ tarafında Korkishko, Gökhan Karadeniz ile verkaç yaparak kaleci Alperen ile karşı karşıya kaldı. Korkishko'nun sağ tarafta dar açıdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2


49. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Bauque'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.


59. dakikada sağ taraftan Hamza Gür'ün ceza sahası içine girerek içeri çevirdiği topa kale önünde Gökhan Karadeniz'in bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Alperen Uysal'dan oyun alanına geri döndü.


62. dakikada Korkhisko'nun ceza yayının önünden kullandığı serbest vuruşta top kaleci Alperen Uysal'dan döndü. Kaleciden dönen topu ceza sahası içi sağ çaprazında önünde bulan Hamza Gür'ün sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-3


70. dakikada Bauque'nin ceza sahası içi sağ çaprazında Caner Hüseyin'e yaptığı müdahaleyi hakem Bahattin Şimşek penaltı olarak değerlendirdi.


71. dakikada Caner Hüseyin'in penaltı atışında meşin yuvarlağı kaleci Alperen oyun alanına çeldi.



Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu


Hakemler: Bahattin Şimşek, İbrahim Bozbey, Mehmet Ali Akkor


İstanbulspor: Alperen Uysal, Onur Ural (Perovic dk. 68), Wellington, Atchom, Ali Aytemur (Murat Duruer dk. 37), Arif Morkaya, Onur Ergün, Bauque, Cajic, Halil İbrahim Sönmez (Eslem Öztürk dk. 63), İbrahim Yılmaz


Yedekler: Umut Kaya, Muhsin Yıldırım, İbrahim Halil Çolak, Baliku


Teknik Direktör: Fatih Tekke


Hatayspor: Akın Alkan, Paluli, Sadi Karaduman, Yusuf Abdioğlu, Mesut Çaytemel,Gökhan Karadeniz, Kubilay Sönmez, Caner Hüseyin Bağ, Diallo (Mirkan Aydın dk. 85 ?), Hamza Gür (Yasin Gülerer dk. 90+2 ?), Korkhisko (Selim Ilgaz dk. 76)


Yedekler: Ömer Alıcı, Soner Örnek, Tayfun Dingil, Maiga


Teknik Direktör: İlhan Palut


Goller: Mesut Çaytemel (dk. 13), Korkhisko (dk. 25), Hamza Gür (dk. 61) (Hatayspor)


Kırmızı kart: Wellington (dk. 77) (İstanbulspor)

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