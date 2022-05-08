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Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 1 - Adanaspor: 1

Spor Toto 1.

Lig'in 36. haftasında İstanbulspor sahasında karşılaştığı Adanaspor ile 1-1 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar


19. dakikada Benasser'in pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Bruns'un şutunda kaleci Alperen gole izin vermedi.


25. dakikada İbrahim Yılmaz'ın savunma arkasına gönderdiği topu kontrol eden Jetmir Topalli ceza sahası içi sol çaprazdan kale önüne ortaladı. Altı pasa hareketlenen İbrahim Yılmaz, kaleci Burak'tan önce kafa vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0


35. dakikada sağ taraftan Celil Yüksel'in kullandığı serbest vuruşta penaltı noktası üzerinden Evren'in yaptığı kafa vuruşunu kaleci Alperen kurtardı. Oyun alanına dönen topu savunma uzaklaştırdı.


48. dakikada rakip yarı alanda topla buluşan Amadou Ciss, Mehmet Yeşil'i çalımlayarak sol çaprazdan ceza sahasına girdi. Ciss'in düzgün vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Alperen'in üzerinden uzak köşeden ağlarla buluştu. 1-1


74. dakikada Eslem'in pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Rrocha, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda sol taraftan koşu yapan Berkay'a pasını aktardı. Bu oyuncunun yakın mesafeden boş kaleye yaptığı vuruşta top üst direğe çarparak dışarı gitti.



Stat: Necmi Kadıoğlu


Hakemler: Adem Cinek, Cemal Alpay, Mehmet Akıncık,


İstanbulspor: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Michael Ologo (Ali Yaşar dk. 46), Mehmet Yeşil, Emrecan Uzunhan, Tuncer Duhan Aksu (Berkay Görmez dk. 73), Melih Kabasakal, Eslem Öztürk (Okan Erdoğan dk. 79), Eduart Rroca (Valon Ethemi dk. 86 ?), İbrahim Yılmaz, Jetmir Topalli (Kristal Abazaj dk. 73)


Yedekler: Mücahit Serbest, Emir Kaan Gültekin, Egehan Gök, Kağan Miray Bağış


Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz


Adanaspor: Burak Çapkınoğlu, Isaac Donkor, Evren Korkmaz, Yohan Roche, Youssef Benasser, Fıratcan Üzüm, Thomas Bruns (Eren Karadağ dk. 25) Celil Yüksel, İsmail Erdoğan (Kadir Keleş dk. 86 ?), Amadou Ciss, İbrahim Aksu (Berkan Fırat dk. 66)


Yedekler: Özer Enes Soylu, Ulaş Zengin, Harun Kaya, Efe Tatlı, Hakan Eroğlu, Yiğithan Güveli


Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar


Goller: İbrahim Yılmaz (dk. 25) (İstanbulspor), Ciss (Adanaspor)


Sarı kartlar: Ologo (İstanbulspor), Roche (Adanaspor)

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