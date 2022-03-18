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Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 1 - Ankara Keçiörengücü: 1

Spor Toto 1.

Lig'in 29. haftasında İstanbulspor sahasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar


14. dakikada sağ kanattan içeriye giren Emeka Eze'nin çaprazdan vuruşunda kaleci Alperen Uysal meşin yuvarlağı çeldi.


18. dakikada orta sahada bulunan Melih Kabasakal'ın pasında ceza yayında topu alan Eslem Öztürk'ün plase vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya gitti.


31. dakikada sol kanattan içeri giren Olawoyin, Ologo'nun müdahalesiyle yerde kaldı ve maçın hakemi Emre Kargın penaltı noktasını gösterdi.


32. dakikada penaltıda topun başına geçen Emeka Eze meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1


44. dakikada Eslem Öztürk'ün ara pasında defansın arkasına sarkan Jetmir Topalli'nin ceza sahası içinde düzgün vuruşuyla meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1


58. dakikada Valon Ethemi'nin sol kanattan uzak direğe vuruşunda meşin yuvarlak az farkla dışarıya çıktı.


59. dakikada Oğuzhan Berber'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde İbrahim Yılmaz topu aldı. İbrahim'in sağ tarafa pasında topla buluşan Muammer Sarıkaya'nın vuruşunda kaleci Metin Uçar meşin yuvarlağı çeldi.



Stat: Necmi Kadıoğlu


Hakemler: Emre Kargın, Deniz Turgut, Hüseyin Aylak


İstanbulspor: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber, Ologo, Okan Erdoğan, Ali Yaşar, Melih Kabasakal, Muammer Sarıkaya (Eduart Rroca dk. 70), Eslem Öztürk (Mertan Caner Öztürk dk. 88 ?), Jetmir Topalli (Emir Kaan Gültekin dk. 70), Valon Ethemi, İbrahim Yılmaz


Yedekler: İsmail Şahinbaş, Tuncer Duhan Aksu, Berkay Görmez, Aldin Cajic, Egehan Gök


Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz


Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdulkadir Korkut, Erkam Reşmen, Fatih Solmaz, Muharrem Cinan, Yaw Ackah, Taşkın Çalış (Djibrilla dk. 46, Taha Batuhan Yayıkcı dk. 90+4 ?), Hamza Gür (Ziya Alkurt dk. 46), Uzodimma, Olawoyin, Emeka Eze


Yedekler: Boran Güngör, Aykut Çeviker, Uğur Utlu, Arb Manaj


Teknik Direktör: Taner Taşkın


Goller: Jetmir Topalli (dk. 44) (İstanbulspor), Emeka Eze (dk. 32) (Ankara Keçiörengücü)


Sarı kart: Djibrilla (Ankara Keçiörengücü)

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