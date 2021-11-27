Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 1 - Denizlispor: 1 (Maç sonucu)

Spor Toto 1.
Lig'in 14. haftasında İstanbulspor sahasında karşılaştığı Denizlispor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
14. dakikada ceza sahası dışında topu alan Muammer'in vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
40. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan İbrahim'in şutunda meşin yuvarlak kaleci Stackhowiak'ta kaldı.
66. dakikada ceza sahası dışında topu alan Eslem'in şutunu kaleci Stackhowiak kornere çeldi.
68. dakikada sol kanattan Ethemi'nin pasında ceza sahası dışında topu alan Melih'in sert şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
81. dakikada Mustafa'nın sol taraftan açtığı ortada ceza sahası içinde Ömer Şişmanoğlu'nun kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1
87. dakikada ceza sahası içine Asım'ın attığı topu alan Ömer'in şutunda topu kaleci Alper oyun alanı içine çeldi.
Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Cihan Aydın, Murat Şener, Cemal Alpay
İstanbulspor: Alperen, Oğuzhan, Ologo, Emrecan (Okan dk. 46), Ali Yaşar, Melih Kabasakal (Cajic dk. 88 ?), Muhammer Sarıkaya (Ferhat dk. 60), Eslem, Topalli (Berkay dk. 84 ?), Ethemi (Emir Kaan dk. 88 ?), İbrahim
Yedekler: Ljubic, Yusuf Ali, Mertan, Kağan Miray
Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz
Denizlispor: Stackhowiak, Hakan Çinemre (Onazi dk. 88 ?), Oğuz Yılmaz, Schwechlen, Muhammed, Aissati, İlhan Depe (Asım dk. 73), Özer, Gökhan Süzen (Okan dk. 73), Mayi (Mustafa dk. 57), Ömer Şişmanoğlu
Yedekler: Abdülkadir, Erdal, Darri
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Goller: Melih (dk. 68) (İstanbulspor), Ömer Şişmanoğlu (dk. 81) (Denizlispor)
Kırmızı kart: Osman Zeki Korkmaz (Teknik Direktör) (dk. 90+2) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Alperen, Emrecan, Oğuzhan (İstanbulspor), Ömer Şişmanoğlu, Onazi (Denizlispor)