Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 1 - Kardemir Karabükspor: 0

Spor Toto Süper Lig’in 32.
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Kardemir Karabükspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar
27. dakikada sol taraftan Muhammed son çizgiye inerek içeri çevirdiği topa kale önünde Görkem'in kontrol ederek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Furkan Kaçar kornere çeldi.
28. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Emre Eser'in yaptığı ser vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.
40. dakikada sağ taraftan Muhsin'in içeri çevirdiği topa penaltı noktası yakınlarında Cajic'in vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Furkan kornere çeldi.
63. dakikada sol taraftan Balikuv'un içeri çevirdiği topa arka direkte Görkem Güven'in yaptğı dokunuşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Emre Kargın, Sezgin Çınar, Cem Özbay
İstanbulspor: Alperen Uysal (Umut Kaya dk. 78), Arif Morkaya, Etoga, Ali Aytemur, Balikuv, Muhammed Demirci, Cajic, Muhsin Yıldırım, Halil İbrahim Sönmez (Ali Dere dk. 54), Perovic, Görkem Güven (Muhammed Enes Durmuş dk. 69)
Yedekler: Wellington, Eslem Öztürk, İbrahim Halil Çolak, Bauque
Teknik Sorumlu: Tamer Avcı
Kardemir Karabükspor: Furkan Kaçar, Cihan Aydın, Sezer Gündüz, Can Sıkılmaz, Abdullah Sezgin, Berk Kervankıran, Emre Eser, Doğukan Toksöz, Fatih Kızılay (Fatih Tultak dk. 54), Ahmet Karadayı (Arif Bostancı dk. 72), Oğuz Eken (Batuhan Kurt dk. 86 ?)
Yedekler: Halit Tokur, Berkay Yılmaz, Ali Kemal Yılmaz, Toykan Topuz
Teknik Direktör: İlhan Özer
Gol: Görkem Güven (dk. 63) (İstanbulspor)
Sarı kart: Cajic (İstanbulspor)