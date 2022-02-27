Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 1 - Kocaelispor: 1

Spor Toto 1.
Lig'in 27. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
42. dakikada Kubilay'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Gueye'nin sağ çağrazdan yaptığı vuruşta kaleci Alperen meşin yuvarlağı kornere çeldi.
49. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan İbrahim Yılmaz'ın ceza sahası içine gönderdiği topa gelişine vuran Ali Yaşar, altıpastan meşin yuvarlağı üstten auta attı.
56. dakikada ceza sahası içine gönderilen uzun topta kaleci Alperen ile savunmanın arasına girerek topu kazanan Gueye, kaleciyi çalımlayarak yerden düzgün vuruşla topu ağlara gönderdi. 0-1
71. dakikada ceza sahasına giren Emir Gültekin, Musa Nizam tarafından düşürülürken hakem Yiğit Arslan penaltı noktasını gösterdi.
73. dakikada İbrahim Yılmaz'ın kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına döndü.
85. dakikada Dino Ndlovu rakibinden sıyrılarak ceza sahası içine koşu yapan Rasheed'e pasını gönderdi. Bu futbolcu ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Alperen'e çarpan top kornere çıktı.
90+4. dakikada sol kanattan Ethemi'nin ortasında savunmanın uzaklaştırdığı topu ceza yayı üzerinde kontrol eden Melih Kabasakal'ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Yiğit Arslan, Hüsnü Emre Çelimli, Anıl Usta
İstanbulspor: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber (Muammer Sarıkaya dk. 83 ?), Michael Ologo, Okan Erdoğan, Tuncer Duhan Aksu (Valon Ethemi dk. 59), Ferhat Yazgan (Emir Gültekin dk. 67), Melih Kabasakal, Jetmir Topalli, Eslem Öztürk (Eduart Rroca dk. 83 ?), Ali Yaşar, İbrahim Yılmaz
Yedekler: Mücahit Serbest, Mehmet Yeşil, Berkay Görmez, Aldin Cajic, Yusuf Özer
Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz
Kocaelispor: İsmet Yumakoğulları, Semih Karadeniz, Mazlum Demir, Berkay Tolga Dabanlı (Musa Nizam dk. 46), Kerem Can Akyüz, İlyas Kubilay Yavuz (Dimitris Kolovos dk. 46), Mehmet Taş, Johanna Omolo (Alpay Çelebi dk. 89 ?), Michael Pereira, Benhur Keser (İbrahim Rasheed dk. 80 ?), Babacar Gueye (Dino Ndlovu dk. 68)
Yedekler: Korcan Çelikay, Doğukan Kaya, Denizalp Özdemir
Teknik Direktör: Mehmet Altıparmak
Goller: Gueye (dk. 56) (Kocaelispor) Melih Kabasakal (dk. 90+4) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Melih Kabasakal, Jetmir Topalli (İstanbulspor), Johanna Omolo, Michael Pereira (Kocaelispor)