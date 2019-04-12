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Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 1 - Osmanlıspor: 0

Spor Toto 1.

Lig'in 29. hafta mücadelesinde İstanbulspor, sahasında karşı karşıya geldiği Osmanlıspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.



Maçtan dakikalar


7. dakikada ceza yayı sol çaprazında topla buluşan Sinan Kurt'un sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Alperen kornere çeldi.


28. dakikada sağ taraftan Caner Arıcı'nın ortasında kale önünde Sinan Kurt'un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.


51. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Mbu'nun sert ve düzgün şutunda meşin yuvarlağı kaleci Alperen kornere çeldi.


77. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından İbrahim Yılmaz'ın içeri çevirdiği topla ön direkte buluşan Bauque'nin dokunuşunda meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.


81. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazından Bauque'nin pasında kale önünde Cajic topla buluştu. Cajic'in düzelterek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Osmanlıspor savunmasına çarparak kaleci Karce Marskas'ta kaldı.


88. dakikada Onur Ergün'ün uzun ara pasında Bauque ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya kaldı. Bauque'nin dokunuşunda meşin yuvarlak kaleci Karce Marskas'tan döndü.


90. dakikada sol taraftan Tuncer'in ortasında arka direkte Bauque kafayla ortaya indirdi. Kale önünde seken topa İbrahim Halil Çolak'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0



Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu


Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Ögel, Mehmet Metin


İstanbulspor: Alperen Uysal, Ali Dere (Halil Çolak dk. 86), Wellington, Etoga, Duhan Aksu, Muhammed Demirci (Cajic dk. 62), Eslem, Enes Durmuş (Bauque dk. 77), Muhsin Yıldırım, Onur Ergün, İbrahim Yılmaz


Yedekler: Umut Kaya, Arif Morkaya, Ali Aytemur, Perovic


Teknik Sorumlu: Tamer Avcı


Osmanlıspor: Karce Marskas, Caner Arıcı, Anıl Karaer, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Mbu (Lembi dk. 72), Mathew, Hasan Kılıç, Sinan Kurt (Beykan dk. 77), Burhan Eşer, Magaye (Mertan Caner dk. 85 ?)


Yedekler: Abdulaziz Demircan, Galip Güzel, Atakan Rıdvan Çankaya, Mehmet Yiğit


Teknik Direktör: Osman Özköylü


Gol: İbrahim Halil Çolak (dk. 90) (İstanbulspor)


Sarı kart: Ali Dere (İstanbulspor)

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