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Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 1 - Ümraniyespor: 1

Spor Toto 1.

Lig'in 16. haftasında İstanbulspor evinde Ümraniyespor ile karşılaştı. Müsabaka 1-1'lik eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar


2. dakikada Oğuz'un sağ kanattan attığı topla ceza sahası içinde buluşan Atabey'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1


15. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Atabey'in şutu kaleci Alperen'in elinde kaldı.


54. dakikada sağ kanatta topla buluşan Bauque'nin ceza sahası içine verdiği pasta Perovic'in şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1


64. dakikada Muhammed Demirci'nin ceza sahası içine verdiği ara pasında topla buluşan İbrahim'in şutunu Ümraniyespor'un savunması son anda çizgiden çıkardı.



Stat: Necmi Kadıoğlu


Hakemler: Yiğit Arslan, İlker Takpak, Çetin Öncel


İstanbulspor: Alperen, Muhammed Ali (Muhammed Demirci dk. 46), Etoga, Nascimento, Tuncerr, Ali Dere, Barış Örücü (Muhsin dk. 29), Bauque, Cajic, Perovic, İbrahim Yılmaz (Halil dk. 78)


Yedekler: Umut, Murat, Sammed, Asım


Teknik Direktör: Fatih Tekke


Ümraniyespor: Burak, Oğuz, Appindangoye, Merthan, Mücahit, Vasilogiannis (Leandrinho dk. 57), Diabang (Emircan dk. 59), Serkan, Timur, Madinda (Muhammed dk. 72), Atabey


Yedekler: Metin, Bahadır, Birol, Karahan


Teknik Sorumlu: Ahmet Taşyürek


Goller: Atabey (dk. 2) (Ümraniyespor), Perovic (dk. 54) (İstanbulspor)


Sarı kartlar: Bauque, Etoga, Muhammed Demirci, Ali Dere (İstanbulspor), Merthan (Ümraniyespor)

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