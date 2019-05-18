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Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 2 - Abalı Denizlispor: 5

Spor Toto 1.

Lig'in 34. haftasında İstanbulspor, sahasında Abalı Denizlispor'a 5-2'lik skorla mağlup oldu.



Maçtan dakikalar


8. dakikada sağ taraftan Burak Altıparmak'ın içeri çevirdiği topa arka direkte Kehinde'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1


14. dakikada sağ taraftan Muhammed Enes Durmuş'un ortasını kaleci Asil Kaan Güler çeldi. Kaleciden dönen topu kale önünde bulan Ali Dere'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1


38. dakikada Kehinde'nin ceza sahası içinde yerde kalması sonucu hakem Yasin Kol penaltı noktasını gösterdi..


39. dakikada Aissati'nin kullandığı penaltı atışında meşin yuvarlak kalecinin sağından ağlara gitti. 1-2


74. dakikada ceza sahası içi sol çaprazından Ziya Alkurt'un yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu.1-3


80. dakikada savunmadan atılan uzun pasla ceza sahası içine giren Aissati'nin kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-4


88. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Ziya Alkurt'un düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-5


90+2. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan İbrahim Yılmaz'ın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-5



Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu


Hakemler: Yasin Kol, Furkan Ürün, Kerem Yükünç


İstanbulspor: Alperen Uysal, Wellington, Etoga, Eslem Öztürk, Abdullah Balikuv (Perovic dk. 75) Muhsin Yıldırım, Cajic (Halil İbrahim Sönmez dk. 75), Muhammed Enes Durmuş (Muhammed Demirci dk. 61), Ali Dere, Onur Ergün, İbrahim Yılmaz


Yedekler: Umut Kaya, Ali Aytemur, İbrahim Halil Çolak, Bauque


Teknik Sorumlu: Tamer Avcı


Abalı Denizlispor: Asil Kaan Güler, Burak Altıparmak, Furkan Şeker, Oğuz Yılmaz, Gökhan Süzen, Muhammet Ertürk (Ziya Alkurt dk. 57), Aissati, Seddar Karaman (Recep Niyaz dk. 81 ?), Mbamba, Alperen Babacan, Kehinde


Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Deniz Vural, Mehmet Akyüz, Burak Çalık, Chikh


Goller: Kehinde (dk. 8), Aissati (dk. 39 pen. ve 80), Ziya Alkurt (dk. 74 ve 88) (Abalı Denizlispor), Ali Dere (dk. 14), İbrahim Yılmaz (dk. 90+2) (İstanbulspor)


Sarı kartlar: Muhammed Enes Durmuş, Adullah Balikuv, Wellington (İstanbulspor), Furkan Şeker, Asil Kaan Güler (Abalı Denizlispor)

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