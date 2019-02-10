Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 2 - Adana Demirspor: 0

Spor Toto 1.
Lig'in 21. haftasında İstanbulspor, sahasında Adana Demirspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti.
Maçtan dakikalar
32. dakikada sağ taraftan Hakan Bilgiç'in içeri çevirdiği topa kale önünde Pote'nin yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak Alperen'de kaldı.
59. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Tuncer'in yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak yandan auta gitti.
68. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Traore'nin yaptığı sert ve düzgün vuruşta meşin yuvarlak kaleci Alperen'de kaldı.
77. dakikada sağ taraftan Eslem'in kullandığı köşe vuruşunda kale önünde İbrahim Yılmaz'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
87. dakikada Adana Demirspor savunmasının hatasında topu önünde bulan Halil İbrahim Sönmez'in ceza sahası içerisine girip, kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Kamil Çetin, Anıl Usta
İstanbulspor: Alperen Uysal, Onur Ural, Etoga, Ali Aytemur, Tuncer Aksu, Murat Duruer (Eslem Öztürk dk. 72), Onur Ergün, Halil Çolak (Arif Morkaya dk. 84 ?), Cajic, Halil İbrahin Sönmez (Görkem Güven dk. 88 ?), İbrahim Yılmaz
Yedekler: Umut Kaya, Muhsin Yıldırım, Balikuv, Perovic
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Adana Demirspor: Çağlar Şahin Akbaba, Tayyip Talha Sanuç, Rassoul, Mitrovic, Hakan Bilgiç (Batuhan dk. 77), Traore, Vedat Bora (Legear dk. 54), Kaan Kanak (Levent Ayçiçek dk. 64), Süleyman Koç, Berk Yıldız, Pote
Yedekler: Kurtuluş Yurt, Erdal Öztürk, Semih Güler, Gladkyy
Teknik Direktör: Ümit Özat
Goller: İbrahim Yılmaz (dk. 77), Halil İbrahim Sönmez (dk. 87) (İstanbulspor)
Sarı kartlar: Halil İbrahim Sönmez, Cajic (İstanbulspor) Vedat Bora, Kaan Kanak, Traore, Mitrovic (Adana Demirspor)