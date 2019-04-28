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Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 2 - Elazığspor: 2

Spor Toto 1.

Lig'in 31. haftasında İstanbulspor evinde Elazığspor ile 2-2 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar


9. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Serdar'ın yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1


28. dakikada sağ kanatta topla buluşan İbrahim Yılmaz'ın pasında topla buluşan Cajic'in şutu savunmadan sekerek kornere çıktı.


50. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Muhammed'in şutunu kaleci Ahmet kornere çeldi.


55. dakikada orta sahada topla buluşan Abdülkadir'in ceza sahası yayına girerek yaptığı vuruşu kaleci Alperen iki hamlede kontrol etti.


59. dakikada sol kanatta topla buluşan Mustafa'nın ceza sahası içine yerden pasında Lamine Diarra'nın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2


85. dakikada savunmadan seken topla ceza sahası dışında buluşan Wellington'un şutu direğin yanından auta çıktı.


87. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan İbrahim'in savunmayı çalımlayarak yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 1-2


90. dakikada ceza sahası dışında topu alan Eslem'in sert şutunu kaleci Ahmet kornere çeldi.


90+6. dakikada Onur'un ceza sahası içine açtığı ortada ceza sahası içinde İbrahim kafayla Perovic'e indirdi. Perovic'in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2



Stat: Necmi Kadıoğlu


Hakemler: Caner Ak, Hüsnü Emre Çelimli, İlker Takpak


İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Bauque, Ali Aytemur, Wellington, Tuncer Duhan Aksu (Perovic dk. 76), Onur Ergün, Eslem Öztürk, Cajic (Enes dk. 62), Muhammed Demirci, İbrahim Halil Çolak (Ali Dere dk. 62), İbrahim Yılmaz


Yedekler: Umut, Arif, Abdullah, Halil İbrahim Sönmez


Teknik Direktör: Tamer Avcı


Elazığspor: Ahmet Doğan, Murathan Özen, Gökhan Akkan, Idrissa Diarra, Ahmet Burak Solakel, Kadir Bekmezci, Abdülkadir Kayalı, Camara (Cengizhan dk. 90+1 ?), Lamine Diarra (Murat Ceylan dk. 66), Mustafa Eskihellaç (Rüştü dk. 86 ?), Serdar Özbayraktar


Yedekler: Ahmet, Guidileye, Yiğitcan, Bekamenga


Teknik Direktör: Sefer Yılmaz


Goller: Serdar (dk. 9), Lamine Diarra (dk. 56) (Elazığspor), İbrahim Yılmaz (dk. 87), Perovic (dk. 90+6) (İstanbulspor)


Sarı kartlar: Duhan, Ali Aytemur, Onur (İstanbulspor), Camara, Ahmet, Gökhan Akkan (Elazığspor)

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