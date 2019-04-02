Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 2 - Eskişehirspor: 1

Spor Toto 1.
Lig'in 27. haftasında İstanbulspor evinde Eskişehirspor'u ağırladı. Müsabaka İstanbulspor'un 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar
4. dakikada sol tarafta topla buluşan Ali Dere'nin caza sahası içine çevirdiği topu kaleci Melih son anda uzaklaştırdı.
14. dakikada sağ kanatta topla buluşan Eslem'in ceza sahasına açtığı ortaya gelişine vuran Ali'nin şutu direğin yanından auta çıktı.
20. dakikada sol kanatta topla buluşan Tuncer'in yerden ceza sahasına verdiği pasta Uygar'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
39. dakikada orta sahadan Sekidika'nın ceza sahası içine açtığı uzun ortada Emre'nin kafa vuruşunu kaleci Alperen kurtardı.
44. dakikada sol kanatta Ali Dere'nin açtığı ortada ceza sahası içinde topa dokunan İbrahim Yılmaz'ın vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0
51. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Emre'nin şutunu kaleci Alperen kornere çeldi.
74. dakikada ceza sahasında topla buluşan Cajic'in plase şutunu kaleci Melih kornere çeldi.
77. dakikada sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde topla buluşan Erdal'ın kafa vuruşunda top ağlara gitti. 2-1
Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Hakan Ceylan, Hüseyin Aylak, Hakan Karabalcık
İstanbulspor: Alperen Uysal, Muhsin Yıldırım, Wellington, Etoga, Duhan Aksu, Onur Ergün, Eslem Öztürk, Muhammed Enes Durmuş (Bauque dk. 85 ?), Uygar Mert Zeybek (Cajic dk. 37), Ali Dere (İbrahim Halil dk. 68), İbrahim Yılmaz
Yedekler: Umut, Muhammed Demirci, Ali Aytemur, Perovic
Teknik Direktör: Tamer Avcı
Eskişehirspor: Melih, Hakan, Berkay, Erdal, Mehmet Feyzi (Fıratcan dk. 77), Sekidika, Issah, Mete (Sissoko dk. 46), Emre, İbrahim (Milinkovic dk. 46), Mehmet
Yedekler: Ekrem, Furkan, Mevlüt, Cemali
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Goller: Uygar Zeybek (dk. 20), İbrahim (dk. 44) (İstanbulspor), Erdal (dk. 77) (Eskişehirspor)
Kırmızı kart: Issah (dk. 82) (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Berkay, Milinkovic (Eskişehirspor) Wellington, Cajic, Alperen, Muhammed Enes (İstanbulspor)