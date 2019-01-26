Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 2 - Gazişehir Gaziantep: 2

Spor Toto 1.
Lig'in 19. haftasında İstanbulspor, Gazişehir Gaziantep'i ağırladı. Müsabaka 2-2'lik eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar
6. dakikada sağ kanatta topla buluşan Onur'un ceza sahası içine açtığı ortada Bauque'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
12. dakikada sol kanatta topla buluşan Wanderson'un ceza sahası içine açtığı ortada Chabbi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1
29. dakikada İstanbulspor savunmasının hatasında ceza sahası içinde topla buluşan Chabbi'nin şutunu kaleci Alperen iki hamlede kontrol etti.
42. dakikada sol kanattan Kerim'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Oğulcan'ın şutu kaleci Alperen'de kaldı.
52. dakikada orta sahadan atılan uzun topta ceza sahası içinde Chabbi'nin kafa vuruşunu kaleci Alperen kornere çeldi.
53. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Bjarnason'un kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2
83. dakikada Onur'un pasında topla buluşan İbrahim Yılmaz'ın şutu auta çıktı.
90+4. dakikada Murat'ın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Halil İbrahim'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2
Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Zorbay Küçük, Kemal Elmas, Selahattin Altay
İstanbulspor: Alperen Onur Ural, Wellington, Etoga, Abdullah (Cajic dk. 61), Onur Ergün, Eslem (Halil İbrahim dk. 61), Bauque, Murat, İbrahim, Perovic (Arif dk. 73)
Yedekler: Umut, Muhsin, Ali, İbrahim
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Gazişehir Gaziantep: Günay, Uğur, Oğuz, Mücahit, Gökhan (Rıdvan dk. 90+1 ?), Bjarnasonx, Kubilay, Kerim (Yusuf dk. 84 ?), Wanderson, Chabbi, Oğulcan (Erhan dk. 69)
Yedekler: Nihat, Poepon, Mehmet, Ali
Teknik Sorumlu: Mehmet Altıparmak
Goller: Bauque (dk. 6), Halil İbrahim (dk. 90+4) (İstanbulspor), Chabbi (dk. 12), Bjarnason (dk. 53) (Gazişehir Gaziantep)
Sarı kartlar: Bjarnason, Oğuz, Gökhan, Günay (Gazişehir Gaziantep), Abdullah, Halil İbrahim (İstanbulspor)