Spor Toto 1. Lig: İstanbulspor: 2 - Samsunspor: 1

Spor Toto 1.
Lig'in 18. haftasında İstanbulspor sahasında karşılaştığı Samsunspor'u 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
23. dakikada Yasin Öztekin'in pasında cezası dışı sağ tarafında topla buluşan Ali Ülgen'in yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Alperen Uysal'da kaldı.
23. dakikada Berkay Görmez ile verkaç yapan Valon Ethemi'nin ceza yayından sert vuruşunda kaleci Nurullah Aslan meşin yuvarlağı kornere çeldi.
35. dakikada ceza sahası dışı sol tarafından Melih Kabasakal'ın ortasında arka direkte Ologo'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarıya çıktı.
65. dakikada orta sahanın sol tarafında Vukan Savicevic'in Berkay Görmez'e yaptığı hareket sonrasında hakem Direnç Tonusluoğlu sarı kart gösterdi. Maçta ikinci sarı kartını gören Savicevic kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
73. dakikada Ali Yaşar'ın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde Mehmet Yeşil'in indirdiği topa Valon Ethemi'nin ceza yayı içinden gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
82. dakikada sağ kanattan içeriye hareketlenen Melih Okutan pasını Fofana'ya aktardı. Fofana ceza yayının sağından yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1
90+4. dakikada sol taraftan ceza sahasına giren Mehmet Yeşil'in içeriye çevirdiği topu alan Melih Kabasakal düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-1
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Ekrem Kan, Oğuz Terzi
İstanbulspor: Alperen Uysal, Oğuzhan Berber (Emir Kaan Gültekin dk. 74), Ologo, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Berkay Görmez Ferhat Yazgan, Muammer Sarıkaya (Eslem Öztürk dk. 74), Melih Kabasakal, Valon Ethemi (Kağan Miray Bağış dk. 90+6 ?), İbrahim Yılmaz
Yedekler: Marin Ljubic, Tuncer Duhan Aksu, Okan Erdoğan, Fatih Tultak, Yusuf Ali Özer, Mertan Caner Öztürk
Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz
Samsunspor: Nurullah Aslan, Alaaddin Okumuş, Berk Taşkın, Soner Gönül, Ali Ülgen (Melih Okutan dk. 78), Hüseyin Öztürk, Cihan Kahraman, Vukan Savicevic, Yasin Öztekin, Fofana (Polat Yaldır dk. 87 ?), Tomane
Yedekler: Aykut Özer, Alp Tutar, Emir Hakan Patan, Ali Kılıç, Ertekin Kurumehmetoğlu, Semih Altıkulaç, Melih Altıkulaç
Teknik Direktör: Fuat Çapa
Goller: Valon Ethemi (dk. 73), Melih Kabasakal (dk. 90+4) (İstanbulspor), Fofana (dk. 82) (Samsunsspor)
Kırmızı kart: Vukan Savicevic (dk. 65) (Samsunspor)
Sarı kartlar: Cihan Kahraman, Yasin Öztekin (Samsunspor), Mehmet Yeşil (İstanbulspor)