Spor Toto 1. Lig: Pendikspor: 0 - Boluspor: 1

Spor Toto 1.
Lig'in 4. haftasında Pendikspor, sahasında Boluspor ile karşılaştı. Mücadele konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar
11. dakikada topla birlikte sağ taraftan ceza sahası içine giren Regattin, ceza sahası içindeki Görkem'e pasını aktardı. Görkem'in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten az farkla auta çıktı.
12. dakikada savunma arkasına atılan topa hareketlenen Melih Okutan, ceza sahası dışına çıkan kaleci Burak'ın yanından yaptığı vuruşta top az farkla auta gitti.
27. dakikada Gökcan Kaya'nın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Enes'in yakın mesafeden şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.
29. dakikada Gökhan Alsan'ın ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Burak Öğür topu oyun alanına çelerken, Landel kafayla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-1
45+4. dakikada Landel'in ceza yayı üzerinden sert şutunda kaleci Burak topu oyun alanına çeldi. Ceza sahası içi sol çaprazda topu kontrol eden Furkan bekletmeden meşin yuvarlağı içeriye çevirirken savunma topu uzaklaştırdı.
68. dakikada Enes Keskin'in ceza sahası dışından yaptığı sert şutta kaleci Çağlar gole izin vermedi.
77. dakikada Erdem Özgenç'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan yaptığı ortaya iyi yükselen Nikolics'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
Stat: Pendik
Hakemler: Alper Akarsu, Abdullah Uğur Sarı, Özcan Sultanoğlu
Pendikspor: Burak Öğür, Erdem Özgenç, Murat Akça, Hasan Hatipoğlu, Erhan Kara, Enes Keskin (Hasan Kılıç dk. 69), Muhammed Akarslan (Roland Ugrai dk. 74), Gökcan Kaya, Adrien Regattin (Samet Asatekin dk. 90 ?), Leandro Kappel (Nikolics dk. 69), Görkem Bitin (Oltan Karakullukçu dk. 74)
Yedekler: Murat Akşit, Thiam, Arda Aksoy, Ferhat Öztorun, Umut Yaşar Keçeci
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Boluspor: Çağlar Akbaba, Hakan Bilgiç, Oulare, Onur Ulaş, Bülent Cevahir, Tugay Kacar, Gökhan Alsan (Eray Ataseven dk. 88 ?), Melih Okutan (Burak Asan dk. 70), Landel, Furkan Demir (Bregu dk. 62), Ibrahima Balde (Ozan Papaker dk. 62)
Yedekler: Selmani, Arda Köksal, Erdem Polat, Ensar Bilir, Ercan Yazıcı
Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar
Gol: Landel (dk. 29) (Boluspor)
Sarı kartlar: Ibrahima Balde, Gökhan Alsan (Boluspor), Muhammed Akarslan (Pendikspor)