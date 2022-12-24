Spor Toto 1. Lig: Pendikspor: 0 - Manisa FK: 0

Spor Toto 1.
Lig'in 19. haftasında Pendikspor, Manisa FK'yı konuk etti. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar
13. dakikada sol kanatta topla buluşan Çağrı Giritoğlu, ceza sahasına girerek pasını Gakpa'ya aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Burak topu oyun alanına çeldi.
35. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda rakibinden sıyrılan Kappel, son çizgiye inerek içeriye çıkardığı pasta Rogerio'nun şutu az farkla üstten dışarı gitti.
43. dakikada ceza sahası içinde Erdem Özgenç'in pasında Rogerio son çizgiye inerek kale önüne yerden ortasında Kappel yatarak topu filelere gönderdi. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Muhammet Ali Metoğlu, Erdem'in elle oynadığını belirleyerek golü iptal etti.
70. dakikada sağ kanattan Regattin'in ortasında altıpas üzerinde Görkem'in kafa vuruşunda top az farkla dışarı gitti.
75. dakikada Gökcan ceza yayı üzerinden yaptığı sert şutta kaleci Birkan soluna yatarak topu oyun alanına çeldi. Sağ çaprazda topu önünde bulan Erdem'in şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
Stat: Pendik
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Baran Eraslan, Mert Bulut
Pendikspor: Burak Öğür, Erdem Özgenç, Berkay Sülüngöz, Hasan Hatipoğlu (Tarık Tekdal dk. 21), Ferhat Öztorun, Gökcan Kaya, Hasan Kılıç, Mesut Özdemir, Regattin, Kappel (Ahmet Yazar dk. 86 ?), Rogerio (Görkem Bitin dk. 67)
Yedekler: Murat Akşit, Enes Keskin, Muhammed Akarslan, Samet Asatekin, Efe Sayhan, Erhan Kara, Arda Aksoy
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Manisa FK: Birkan Tetik, Muhammet Taha Şahin, Ayberk Karapo, Domgjoni, Çağrı Giritoğlu, Kadir Kaan Yurdakul, Burak Altıparmak (Fırat Sarı dk. 90+2 ?), Prib (Stark dk. 82 ?), Gakpa (Mehmet Uysal dk. 64), Diallo (Selim Ilgaz dk. 90+2 ?), Batuhan Kör (Adem Büyük dk. 82 ?)
Yedekler: Samet Karabatak, Anıl Koç, Mert Kuyucu, Arda Çolak, Oktay Gürdal
Teknik Direktör: Levent Eriş
Sarı kartlar: Muhammet Taha Şahin, Ayberk Karapo (Manisa FK), Erdem Özgenç (Pendikspor)