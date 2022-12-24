İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Spor Toto 1. Lig: Pendikspor: 0 - Manisa FK: 0

Spor Toto 1.

Lig'in 19. haftasında Pendikspor, Manisa FK'yı konuk etti. Mücadele golsüz eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar


13. dakikada sol kanatta topla buluşan Çağrı Giritoğlu, ceza sahasına girerek pasını Gakpa'ya aktardı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Burak topu oyun alanına çeldi.


35. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda rakibinden sıyrılan Kappel, son çizgiye inerek içeriye çıkardığı pasta Rogerio'nun şutu az farkla üstten dışarı gitti.


43. dakikada ceza sahası içinde Erdem Özgenç'in pasında Rogerio son çizgiye inerek kale önüne yerden ortasında Kappel yatarak topu filelere gönderdi. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen hakem Muhammet Ali Metoğlu, Erdem'in elle oynadığını belirleyerek golü iptal etti.


70. dakikada sağ kanattan Regattin'in ortasında altıpas üzerinde Görkem'in kafa vuruşunda top az farkla dışarı gitti.


75. dakikada Gökcan ceza yayı üzerinden yaptığı sert şutta kaleci Birkan soluna yatarak topu oyun alanına çeldi. Sağ çaprazda topu önünde bulan Erdem'in şutunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.



Stat: Pendik


Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Baran Eraslan, Mert Bulut


Pendikspor: Burak Öğür, Erdem Özgenç, Berkay Sülüngöz, Hasan Hatipoğlu (Tarık Tekdal dk. 21), Ferhat Öztorun, Gökcan Kaya, Hasan Kılıç, Mesut Özdemir, Regattin, Kappel (Ahmet Yazar dk. 86 ?), Rogerio (Görkem Bitin dk. 67)


Yedekler: Murat Akşit, Enes Keskin, Muhammed Akarslan, Samet Asatekin, Efe Sayhan, Erhan Kara, Arda Aksoy


Teknik Direktör: Osman Özköylü


Manisa FK: Birkan Tetik, Muhammet Taha Şahin, Ayberk Karapo, Domgjoni, Çağrı Giritoğlu, Kadir Kaan Yurdakul, Burak Altıparmak (Fırat Sarı dk. 90+2 ?), Prib (Stark dk. 82 ?), Gakpa (Mehmet Uysal dk. 64), Diallo (Selim Ilgaz dk. 90+2 ?), Batuhan Kör (Adem Büyük dk. 82 ?)


Yedekler: Samet Karabatak, Anıl Koç, Mert Kuyucu, Arda Çolak, Oktay Gürdal


Teknik Direktör: Levent Eriş


Sarı kartlar: Muhammet Taha Şahin, Ayberk Karapo (Manisa FK), Erdem Özgenç (Pendikspor)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.