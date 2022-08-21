Spor Toto 1. Lig: Pendikspor: 1 - Altay: 0

Spor Toto 1.
Lig'in 2. haftasında Pendikspor, Altay'ı konuk etti. Karşılaşma ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.
Maçtan dakikalar
4. dakikada savunma arkasına hareketlenen Nikolics, ceza sahası içinde yaptığı vuruşta top az farkla dışarı gitti.
13. dakikada Mesut'a baskı yaparak topu kazanan Ceyhun Gülselam topla ilerleyerek ceza sahası dışından yaptığı şutta meşin yuvarlak az farkla dışarı gitti.
31. dakikada Erdem Özgenç'in sağ çaprazdan arka direğe yaptığı ortaya Regattin'in kafa vuruşunda kaleye paralel giden topu savunma uzaklaştırdı.
43. dakikada topu kazanarak atağa kalkan Zeki Yıldırım rakibini geçerek, ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta kaleci Burak gole izin vermedi.
71. dakikada Regattin'in sağ taraftan ceza sahası içine ortasında Nikolics'ten sekerek altıpas üzerinde boşta kalan topu Tolga Ünlü uzaklaştırdı.
78. dakikada ceza yayı üzerinde topla buluşan Görkem'in pasında sol çaprazdan topa hareketlenen Ugrai kaleciyle karşı karşıya yerden yaptığı vuruşta, kaleci Ozan ayaklarıyla meşin yuvarlağı oyuna alanına çeldi.
86. dakikada Gökcan Kaya'nın ceza yayı üzerinden yerden vuruşunda top kaleci Ozan'ın sağından az farkla dışarı gitti.
90+6. dakikada sol çaprazdan ceza sahası içine giren Ugrai, ön direğe yaptığı ortada Görkem kalecinin üzerinden yaptığı aşırtma vuruş kaleye paralel giderken, savunma topu uzaklaştırdı.
90+8. dakikada Erdem Özgenç'in ortasında Görkem Bitin'in penaltı noktası üzerinden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
Stat: Pendik
Hakemler: Tarık Güldal, Mehmet Ali Akkor, Murat Şener
Pendikspor: Burak Öğür, Erdem Özgenç, Murat Akça, Hasan Hatipoğlu (Muhammed Akarslan dk. 60), Ferhat Öztorun (Erhan Kara dk. 60), Mesut Özdemir, Khaly Thiam, Leandro Kappel (Gökcan Kaya dk. 46), Adrien Regattin, Ali Han Tunçer (Roland Ugrai dk. 60), Nikolics (Görkem Bitin dk. 73)
Yedekler: Murat Akşit, Enes Keskin, Berkay Sülüngöz, Arda Aksoy, Umut Yaşar Keçeci
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Altay: Ozan Evrim Özenç, Tolga Ünlü, Kutay Yokuşlu, İbrahim Öztürk, Björkander, Efe Sarıkaya, Salih Sarıkaya (Mohammad Naderi dk. 90+4 ?), Zeki Yıldırım, Ceyhun Gülselam, Mehmet Gündüz (Paixao dk. 67), Eren Erdoğan (Yusuf Tekin dk. 83 ?)
Yedekler: Eren Karataş, Nurettin Küçükdeniz, Murat Uluç, Tugay Gündem, Ege Parmaksız, Caner Baycan, Özgür Özkaya
Teknik Direktör: Sinan Kaloğlu
Gol: Görkem Bitin (dk. 90+8) (Pendikspor)
Sarı kartlar: Hasan Hatipoğlu, Osman Özköylü (Pendikspor), Eren Erdoğan, Ceyhun Gülselam, Efe Sarıkaya (Altay)