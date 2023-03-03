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Spor Toto 1. Lig: Pendikspor: 2 - Altınordu: 1

Spor Toto 1.

Lig'in 24. haftasında Pendikspor, konuk ettiği Altınordu'yu 2-1 mağlup etti.



Maçtan dakikalar


5. dakikada Ahmed Ildız'ın pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Oğulcan'ın şutu kale direğinin yanından auta çıktı.


10. dakikada Altınordu kalecisi Ali Emre'nin uzun pasında sol kanatta savunma arkasında topla buluşan Metehan Mimaroğlu'nun rakibini çalımladıktan sonra vuruşunda top kaleciden sekerek Ali Özgün'ün önünde kaldı. Bu oyuncunun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1


61. dakikada hızlı gelişen Pendikspor atağında sol tarafta topla buluşan Regattin'in ortaya verdiği pasta ceza yayı önünde topla buluşan Ahmed Ildız, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1


69. dakikada Regattin'in sağ taraftan çizgiye kadar inip içeri çevirdiği topta Rogerio'nun ceza sahası sağ çaprazdan yaptığı vuruş sonrası meşin yuvarlak kalecide kaldı.


82. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Ahmet Dereli'nin sert vuruşu yandan dışarı çıktı.


87. dakikada Aosman'ın pasında topla buluşan Ali Han Tuncer'in ceza sahası içi sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak köşede ağlarla buluştu. 2-1



Stat: Pendik


Hakemler: Alpaslan Şen, Burak Cansız, Mehmet Şengül


Pendikspor: Burak Öğür, Erdem Özgenç, Tarık Tekdal (Berkay Sülüngöz dk. 46), Hasan Hatipoğlu, Ferhat Öztorun, Mesut Özdemir, Ahmed Ildız (Ali Han Tunçer dk. 75), Oğulcan Çağlayan (Görkem Bitin dk. 67), Regattin, Gökcan Kaya (Aosman dk. 46), Rogerio (Oltan Karakullukçu dk. 89 ?)


Yedekler: Murat Akşit, Umut Mert Toy, Samet Asatekin, Efe Sayhan, Erhan Kara


Teknik Direktör: Osman Özköylü


Altınordu: Ali Emre Yanar, Erdem Gökçe, Selim Ay, Erdi Dikmen, Ali Dere, Metehan Yılmaz (Kürşad Sürmeli dk. 72), Ahmet İlhan Özek (Kubilay Aktaş dk. 72), Recep Aydın (Emircan Gürlük dk. 55), Emirhan Aydoğan, Metehan Mimaroğlu (Hüsamettin Yener dk. 89 ?), Ali Özgün (Ahmet Dereli dk. 55)


Yedekler: Serhat Öztaşdelen, Yusuf Arslan, Şeref Özcan, Rıdvan Koçak, Alperen Selvi


Teknik Direktör: Gökhan Ünal


Goller: Ahmed Ildız (dk. 61), Ali Han Tuncer (dk. 87) (Pendikspor), Ali Özgün (dk. 10) (Altınordu)


Sarı kartlar: Rogerio (Pendikspor), Selim Ay (Altınordu)

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