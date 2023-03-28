Spor Toto 1. Lig: Pendikspor: 2 - Ankara Keçiörengücü: 1

Lig'in 29. haftasında Pendikspor, sahasında karşılaştığı Ankara Keçiörengücü'nü 2-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

7. dakikada orta sahada topu kazanan Regattin'in pasında Kappel'in sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Metin'de kaldı.

9. dakikada Rashad Muhammed'in pasında topla buluşan Bardhi'nin ceza sahası içi sağ çaprazdan sert vuruşunda meşin yuvarlak, yakın direğin hemen yanından auta gitti.

17. dakikada Bardhi'nin sağ taraftan kullandığı serbeest vuruşta ceza sahası içinde kaleye yakın mesafeden Malle'nin yaptığı kafa vuruşu sonrası meşin yuvarlak kalecinin solundan filelere gitti. 0-1

20. dakikada Rogerio'nun pasında ceza sahası içinde topu önünde bulan Kappel'in sağ ayağı ile yakın mesafeden şutunda meşin yuvarlak kaleci Metin'in müdahalesi sonrası kornere gitti.

45+2. dakikada Pendikspor'da Hasan Hatipoğlu, Rashad Muhammed'in topsuz alanda yaptığı müdahale ile yerde kaldı. Pozisyonu değerlendiren hakem Yiğit Arslan, Rashad Muhammed'i kırmızı kart ile oyun dışına gönderdi.

48. dakikada savunma arkasına atılan pas ile topla buluşan Rogerio'nun cea sahası içini girer girmez sol ayağı ile yaptığı vuruşta meşin yuvarlak sağ kale direğinin dibinden auta gitti.

53. dakikada Pendikspor atağında Kappel'in sağ çizgiden içeri çevirdiği topta Berkay'ın altıpas çizgisinin hemen önünden sol ayağı ile yaptığı vuruşta meşin yuvarlak dışarı gitti.

60. dakikada Ahmed Ildız'ın sağ taraftan verdiği pasta Hasan Kılıç'ın ceza yayı üzerinden gelişine sağ ayağıyla yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak sağ kale direğinin hemen yanından auta gitti.

70. dakikada Ferhat'ın sağ taraftan kullandığı serbest vuruşta uzak kale direğinde Ali Han Tunçer'in kafa ile çevirdiği topu Hasan Hatipoğlu yakın mesafeden yine kafa vuruşu ile filelere yolladı. 1-1

77. dakikada Ahmed Ildız'ın ceza yayı üzerinden sol ayağı ile yaptığı sert vuruşta kaleci Metin topu güçlükle çeldi. Kale önünde seken topu önünde bulan Hasan Hatipoğlu, meşin yuvarlağı boş ağlara göndererek takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti. 2-1

90. dakikada Regattin'in ceza sahası dışı sağ çaprazdan kullandığı frikikte meşin yuvarlak uzak kale direğinin hemen üstünden auta gitti.

Stat: Pendik Şehir

Hakemler: Yiğit Arslan, Ekrem Kan, Hüsnü Emre Çelimli

Pendikspor: Burak Öğür, Gökcan Kaya, Berkay Sülüngöz, Hasan Hatipoğlu, Ferhat Öztorun, Aosman (Oğulcan Çağlayan dk. 90 ?), Hasan Kılıç (Görkem Bitin dk. 69), Kappel (Ali Han Tunçer dk. 69), Ahmed Ildız, Regattin, Rogerio (Mesut Özdemir dk. 82 ?)

Yedekler: Murat Akşit, Efe Sayhan, Erhan Kara, Atakan Müjde, Oltan Karakullukçu, Tarık Tekdal

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Ankara Keçiörengücü: Metin Uçar, Melih İnan, Erkam Reşmen, Batuhan Yayıkçı, Muharrem Cinan, Aykut Çeviker, Rashad Muhammed, Abdullah Aydın (dk. 56), Bardhi (Hamza Gür dk. 85 ?), Malle (Cordeiro dk. 72), Dembele

Yedekler: Boran Güngör, Muhammed Sarıkaya, Musa Aktaş, Alpay Çelebi, Haşim Sarman, Mete Çelik

Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz

Goller: Hasan Hatipoğlu (dk. 70 ve 77) (Pendikspor) Malle (dk. 17) (Keçiörengücü)

Kırmızı kart: Rashad Muhammed (dk. 45+2) (Keçiörengücü)

Sarı kartlar: Hasan Hatipoğlu, Görkem Bitin, Ferhat Öztorun, Aosman, Mesut Özdemir (Pendikspor) Abdullah Aydın, Malle, Batuhan Yayıkçı, Erkam Reşman (Keçiörengücü)