Spor Toto 1. Lig: Pendikspor: 2 - Bandırmaspor: 1

Spor Toto 1.
Lig'in 37. haftasında Pendikspor sahasında karşılaştığı Bandırmaspor'u 2-1 mağlup etti.
Maçtan dakikalar
28. dakikada Levent'in kullandığı kornerde ceza sahası içinde Saponjic topu kafayla kaleye gönderdi. Kaleci Burak'tan seken topu iyi takip eden Saponjic filelere gönderdi. 0-1
48. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Aosman'ın kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleye giden top Gelios'un müdahalesine rağmen ağlarla buluştu. 1-1
51. dakikada Regattin'in ceza sahası sol çaprazdan arka direğe yaptığı ortada Rogerio iyi yükselerek topu filelere gönderdi. 2-1
Stat: Pendik
Hakemler: Arda Kardeşler, Ali Saygın Önel, Haydar Avcı
Pendikspor: Burak, Erhan (Ferhat dk. 46), Tarık (Hasan Hatipoğlu dk. 81), Murat, Gökcan, Hasan Kılıç, Mesut (Aosman dk. 46), Ahmed Ildız (Ali Han dk. 89 ?), Regattin, Görkem (Kappel dk. 66), Thuram
Yedekler: Murat Akşit, Atakan, Efe, Oltan, Oğulcan
Teknik Direktör: Osman Özköylü
Bandırmaspor: Gelios, Berkan, Alpay, Koutroubis (Engincan dk. 90+1 ?), Arda (Emre dk. 76), Mulumba, Levent, Mehmet Özcan(Aksel dk. 90+1), Tetteh, Soukou, Saponjic (Terzic dk. 68)
Yedekler: Hüseyin, Erdem, Emre, Sergen, İsmet, Oğuz, Emir
Teknik Direktör: Sami Uğurlu
Goller: Saponjic (dk. 28) (Bandırmaspor), Aosman (dk. 48), Thuram (dk. 51) (Pendikspor)
Sarı kartlar: Murat, Erhan, Tarık (Pendikspor), Berkan, Saponjic (Bandırmaspor)