Spor Toto 1. Lig: Pendikspor: 3 - Bodrumspor: 0

Lig'in 13. haftasında Pendikspor evinde karşılaştığı Bodrumspor'u 3-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

13. dakikada Hasan Kılıç'ın savunma arkasına attığı topu alan Regattin, rakibini çalımlayarak kaleci ile karşı karşıya kaldı. Faslı oyuncunun vuruşunda kaleci Ali Türkan'a da çarpan meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

19. dakikada Regattin'in ara pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Leandro Kappel'in yerden vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ali'nin solundan ağlara gitti. 2-0

28. dakikada Bodrumspor atağında sağ taraftan Üzeyir'in yaptığı ortada yakın mesafeden Süleyman Özdamar'ın vuruşunda top kaleci Burak'ta kaldı.

30. dakikada Hasan Kılıç'ın pasında topla buluşan Rogerio, yakın direğe yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0

34. dakikada Regattin'in savunma arkasına çıkardığı pasta kaleci ile karşı karşıya kalan Kappel'e savunmanın yaptığı müdahaleyi hakem Muhammet Ali Metoğlu penaltı olarak değerlendirdi.

37. dakikada penaltıda topun başına geçen Regattin'in vuruşunda kaleci Ali Türkan, sağına gelen topu kornere çeldi.

90. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Ahmet Yazar'ın sert şutunda kaleci Ali, soluna gelen topu çift yumrukla uzaklaştırdı.

Stat: Pendik

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Muhammet Yumak, Cemal Alpay

Pendikspor: Burak Öğür, Berkay Sülüngöz, Tarık Tekdal, Hasan Hatipoğlu, Ferhat Öztorun, Gökcan Kaya, Hasan Kılıç, Mesut Özdemir (Enes Keskin dk. 60), Adrien Regattin (Khaly Thiam dk. 87 ?), Leandro Kappel (Ahmet Yazar dk. 87 ?), Rogerio (Görkem Bitin dk. 82 ?)

Yedekler: Murat Akşit, Muhammed Akarslan, Efe Sayhan, Erhan Kara, Oltan Karakullukçu, Arda Aksoy

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Bodrumspor: Ali Türkan, Üzeyir Ergün, Süleyman Özdamar(Ali Aytemur dk. 31), Onur Akbay, Cenk Şen, Erkan Değişmez(Musah Mohammed dk. 46), Süleyman Güneş(Erdem Çetinkaya dk. 46), Recep Aydın, Samet Yalçın, Kenan Özer(Mert Çayır dk. 69), Adis Jahovic(Celal Dumanlı dk. 46)

Yedekler: Bahri Tosun, Abdurrahman Canlı, Yekta Kurtuluş, Bahadır Erol

Teknik Direktör: İsmet Taşdemir

Gol: Adrien Regattin (dk. 13), Leandro Kappel (dk. 19), Rogerio (dk. 30) (Pendikspor)

Sarı kartlar: Leandro Kappel, Tarık Tekdal, Ferhat Öztorun, Burak Öğür (Pendikspor) Samet Yalçın, Musah Mohammed (Bodrumspor)